Xiaomi 12S Ultra, trapelano nuove immagini: la fotocamera è gigantesca

Dopo avervi spiegato che Xiaomi 12 Ultra ha cambiato nome in Xiaomi 12S Ultra e che uscirà il 4 luglio insieme al resto della serie 12S, arrivano oggi due nuovi poster leakati di Xiaomi 12S Ultra che ne mostrano, proprio a poche ore dalla presentazione ufficiale, il design completo.

Potete dare un'occhiata ai due poster, entrambi riportati da GizmoChina, in cima e in calce a questa notizia. Al momento, le due immagini sono la conferma ufficiosa dell'esistenza di Xiaomi 12S Ultra, comparso in tantissimi leak e rumor degli scorsi mesi ma mai confermato da Xiaomi, specie per quanto riguarda il design. Al contrario, invece, l'azienda di Pechino ha già mostrato il pannello posteriore di Xiaomi 12S Pro e di Xiaomi 12S.

Come potete vedere dalle immagini, pare che Xiaomi 12S Ultra avrà un pannello in pelle sulla superficie posteriore, mentre nella parte superiore di tale pannello troviamo un enorme obiettivo fotografico che però non ha lo stesso display secondario di Xiaomi 11 Ultra, di cui rappresentava uno dei principali selling point.

Negli scorsi giorni abbiamo poi scoperto che la fotocamera, che ha un design tondeggiante che ricorda l'obiettivo di una macchina fotografica, sarà dotata di un obiettivo Sony IMX989 da 1", che è stato presentato da Sony pochi giorni fa con un annuncio ufficiale. Pare dunque che Xiaomi 12S Ultra sarà il primo smartphone a montare la lente Sony di nuova generazione.

In alto a sinistra sull'alloggiamento della fotocamera, poi, troviamo il logo di Leica, che conferma nuovamente la collaborazione tra Xiaomi e Leica per la fotocamera degli Xiaomi 12S. Stando ai leak, comunque, la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra sarà composta dall'obiettivo Sony IMX989 da 50 MP come fotocamera primaria, da un ultra-grandangolo da 48 MP e da un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 5x.