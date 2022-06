Xiaomi 12T e 12T Pro compaiono in America: lancio occidentale imminente?

Sappiamo già che luglio sarà un mese di fuoco per Xiaomi, con il lancio di Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. Tuttavia, questi tre smartphone non saranno la conclusione della serie 12 del produttore cinese: al contrario, pare che Xiaomi lancerà anche la serie 12T, il cui debutto internazionale sembra peraltro essere già confermato.

Stando a quanto riporta il portale GizmoChina, infatti, gli Xiaomi 12T sono stati reperiti nel database della FCC americana con model number 22071212AG. I dispositivi non sono del tutto sconosciuti: Xiaomi 12T e 12T Pro sono trapelati lo scorso maggio, ma finora credevamo che i due smartphone sarebbero stati lanciati in esclusiva in Cina.

La presenza dei due device sul database di una certificazione americana sembra invece suggerire che gli Xiaomi 12T arriveranno anche in occidente, magari tra il terzo e il quarto trimestre del 2022, in parallelo con il loro lancio cinese o poco dopo. I due device che hanno nome di lavorazione "plato" e "diting" e sembrano essere dei rebranding di smartphone già rilasciati sul mercato cinese.

In particolare, "diting", che dovrebbe rappresentare lo Xiaomi 12T Pro, dovrebbe essere una revisione del Redmi K50S Pro lanciato in Cina alcuni mesi fa. Xiaomi 12T Pro, inoltre, dovrebbe arrivare in ben tre versioni diverse: una dovrebbe essere quella "standard", l'altro dovrebbe essere un'edizione speciale riservata al mercato giapponese e la terza dovrebbe invece essere la Hypercharged edition dello smartphone, che dovrebbe vantare il fast charging a 150 W di Xiaomi.

"Plato", invece, dovrebbe essere lo Xiaomi 12T "vanilla", il quale non dovrebbe essere altro che un rebranding del Redmi K50S "base", anch'esso lanciato in primavera in Cina. Dal listing sul database della FCC sappiamo che lo smartphone vanterà la connettività 5G, il GPS integrato, un blaster IR e la connettività Bluetooth, insieme a 8 GB di RAM e due tagli di memoria, da 128 GB e da 256 GB.