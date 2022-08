Xiaomi 12T e 12T Pro, nuove conferme sull'uscita: release globale imminente

Il lancio di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro sembra essere programmato tra il mese di settembre e quello di ottobre, mentre ormai sappiamo quasi tutto dei due smartphone. Nelle scorse ore, però, a confermare che gli Xiaomi 12T sono dietro l'angolo è stata una certificazione internazionale, che ha caricato i due device sul proprio database.

Il portale Amanz, infatti, ha confermato che Xiaomi 12T e 12T Pro sono passati per la SIRIM, ovvero la certificazione per i dispositivi legati alle telecomunicazioni del Sud-Est Asiatico e della Malaysia. La notizia, che di per sé non fa troppo scalpore, va collegata al rating FCC e NBTC di Xiaomi 12T e 12T Pro: se consideriamo che i due nuovi smartphone di Xiaomi sono passati pressoché in contemporanea sulle tre certificazioni, sembra decisamente probabile che Xiaomi 12T e 12T Pro riceveranno una release globale in contemporanea sui principali mercati.

Il listing, inoltre, conferma che Xiaomi lancerà due dispositivi, e non tre, almeno sul mercato asiatico: si tratta di un'importante conferma, perché negli scorsi giorni si era parlato di un'eventuale release globale di Xiaomi 12S Ultra, che a questo punto però sembra ormai essere poco probabile, a meno che non avvenga a ridosso del lancio di Xiaomi 13, previsto per il mese di novembre.

In ogni caso, dai leak degli ultimi giorni sappiamo che Xiaomi 12T avrà un SoC MediaTek Dimensity 8100-Ultra, 8 GB di RAM e uno storage da 256 GB, mentre non ci sono notizie circa altri tagli di RAM e memoria interna. Lo smartphone, che sarà dotato di una fotocamera triple-lens, dovrebbe avere una lente principale da ben 108 MP e il supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W.

Per quanto riguarda Xiaomi 12T Pro, invece, il dispositivo sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, di 12 GB di RAM LPDDR5 e di uno storage ancora sconosciuto con tecnologia UFS 3.1. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144 Hz. Infine, il nuovo top di gamma Xiaomi dovrebbe supportare la ricarica rapida a 120 W.