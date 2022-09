Xiaomi 12T e 12T Pro, pubblicati nuovi render: confermata la fotocamera da 200 MP

Dopo aver visto la scheda tecnica e il prezzo europeo di Xiaomi 12T e 12T Pro, arriva oggi un'altra interessante novità sui due nuovi smartphone del colosso di Pechino. Un leaker, infatti, ha pubblicato i primi render in alta risoluzione di Xiaomi 12T e 12T Pro, che trovate in calce a questa notizia.

A pubblicare le immagini è stato il noto insider Evan Blass, già estremamente noto nella comunità Android e considerato particolarmente affidabile. I render ci danno una serie di interessanti conferme circa la scheda tecnica dei due smartphone, a partire dalla fotocamera di Xiaomi 12T e 12T Pro: il modello base, infatti, avrà un sistema triple-lens con un sensore principale da 108 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP. La versione "Pro", invece, mostra una fotocamera principale da 200 MP.

Sul lato frontale del device troviamo selfie-camera da 20 MP con tecnologia punch-hole, posizionata in alto al centro dello schermo sia in Xiaomi 12T che nella sua variante "Pro". Il display dei due smartphone sarà un pannello AMOLED da 6,67" con refrsh rate fisso a 120 Hz e risoluzione 1,5K da 2.712 x 1.220 pixel. Inoltre, in entrambi i casi sarà presente una protezione Gorilla Glass 5 di Corning e uno scanner di impronte digitali under-display.

Terminata l'analisi delle immagini di Xiaomi 12T e 12T Pro, ci spostiamo al di sotto della scocca dei due smartphone, dove, secondo i leak della scheda tecnica degli Xiaomi 12T, troveremo un chipset Snapdragon 8 Gen1 o MediaTek Dimensity 8100 Ultra, rispettivamente su Xiaomi 12T Pro e Xiaomi 12T. Il modello "Pro" dello smartphone avrà una RAM da 8 GB o da 12 GB e uno storage da 256 GB, mentre la variante "vanilla" sarà dotata di RAM da 8 GB e di memoria interna da 128 o 256 GB. Infine, entrambi gli smartphone avranno una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W.