Xiaomi 12T e 12T Pro senza segreti: trapelano render, scheda tecnica e prezzo europeo

Diversi leak puntano verso una release globale di Xiaomi 12T e 12T Pro la prossima settimana, ma ancora il colosso di Pechino non ha annunciato nulla riguardo ai due smartphone. Oggi, però, un'enorme fuga di notizie ha fatto emergere schede tecniche, prezzi e render dei due Xiaomi 12T.

Il leak arriva dai colleghi tedeschi di WinFuture, che più volte negli ultimi mesi hanno pubblicato materiali ufficiali in anticipo rispetto alle campagne marketing delle relative aziende. Innanzitutto, il portale tedesco ha rilasciato dei render di Xiaomi 12T e 12T Pro, che potete vedere nella galleria in calce a questa notizia e che sono identici ai render di Xiaomi 12T leakati un paio di settimane fa in Cina.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Xiaomi 12T, il portale conferma che lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel e refresh rate fisso a 120 Hz. Sotto la scocca del device troveremo un SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra, e non una variante "vanilla" dello stesso chip (come previsto da altri leak), insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

La fotocamera dello smartphone comprenderà un obiettivo principale da 108 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 20 MP e ad una batteria da 5.000 mAh con il supporto per il fast charging a 120 W.

Xiaomi 12T Pro avrà un sensore principale da 200 MP, che con ogni probabilità sarà un sensore Samsung ISOCELL HP1, insieme ad un ultra-grandangolo con apertura F/2.2 e ad una lente macro da 2 MP, esattamente identica a quella del "fratello minore". Anche la batteria sarà praticamente uguale a quella di Xiaomi 12T, e lo stesso vale per lo schermo.

Le grandi novità presenti su Xiaomi 12T Pro si troveranno, oltre che nella lente da 200 MP, sotto la scocca dello smartphone, che avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e una RAM LPDDR5 da 12 GB, insieme a uno storage da 256 GB. Inoltre, il device supporterà il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6.

Per quanto riguarda i prezzi, WinFuture spiega che Xiaomi 12T costerà circa 650 Euro in Europa, mentre Xiaomi 12T Pro sarà venduto al prezzo di 850 Euro circa. Il lancio degli Xiaomi 12T è previsto per l'inizio di ottobre.