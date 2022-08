Xiaomi 12T e 12T Pro: trapela il prezzo europeo, sarà un semplice rebrand?

A inizio agosto, sul web sono comparsi i primi dettagli tecnici di Xiaomi 12T e 12T Pro, gli ultimi due smartphone della Serie 12 di Xiaomi, che dovrebbero anche debuttare in Europa. Oggi, a più di due settimane di distanza, scopriamo anche i presunti prezzi di Xiaomi 12T e 12T Pro.

Secondo il leaker Snoopy Tech, infatti, Xiaomi 12T costerà 649 Euro e sarà disponibile sul mercato europeo in una sola variante, ovvero quella con RAM da 8 GB e storage interno da 256 GB. I colori dello smartphone, invece, saranno Nero, Argento e Blu.

Per quanto riguarda il modello di fascia più alta, invece, Xiaomi 12T Pro costerà 849 Euro e sarà anch'esso disponibile in una sola configurazione hardware, dotata a sua volta di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Infine, anche Xiaomi 12T Pro sarà lanciato in Nero, Argento e Blu.

Altri leaker, nelle scorse ore, hanno spiegato che i due smartphone saranno dei semplici rebrand del Redmi K50 Ultra, presentato in Cina durante l'evento Xiaomi dell'11 agosto, nel corso del quale la compagnia di Pechino ha mostrato anche il suo Xiaomi Mix Fold 2 (che invece non uscirà in occidente). Vi invitiamo comunque a prendere con le pinze il rumor, che sembra contrastare con le dichiarazioni delle scorse settimane di altri esperti di settore.

Ad ogni modo, se il rumor fosse vero, Xiaomi 12T Pro avrebbe uno Snapdragon 8+ Gen1 come chipset, insieme ad una RAM LPDDR5 da 8 GB ed a uno storage UFS 3.1 da 256 GB. Inoltre, lo schermo dello smartphone dovrebbe essere un pannello OLED FHD+ con refresh rate a 144 Hz, diagonale da 6,67" e scanner per le impronte digitali integrato.

La fotocamera del device sarà composta da un obiettivo principale da 108 MP, da un ultra-grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP. La selfie-camera, invece, sarà un obiettivo da MP. Infine, Xiaomi 12T Pro avrà una batteria da 5.000 mAh con fast charging fino a 120 W.

Per quanto riguarda Xiaomi 12T, invece, la scheda tecnica dovrebbe essere pressoché identica, con le uniche differenze del chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra al posto dello Snapdragon di ultima generazione e della ricarica rapida a 67 W al posto di quella a 120 W.