Xiaomi 12T e 12T Pro: trapelano nuovi dettagli tecnici, lancio a ottobre?

Dopo aver visto le prime fotografie della fotocamera da 200 MP di Xiaomi 12T Pro, un enorme leak delle scorse ore sembra aver fatto trapelare parte della scheda tecnica di Xiaomi 12T e 12T Pro. Gli smartphone, infatti, sono stati registrati sia presso la FCC americana che presso la NBTC thailandese.

A riportare la notizia del listing di Xiaomi 12T Pro è il portale GizmoChina, che ha anche pubblicato i documenti ufficiali di Xiaomi 12T Pro, i quali ci danno un'idea molto chiara di quelle che saranno le capacità di connettività dello smartphone. Nello specifico, dal database della FCC scopriamo che Xiaomi 12T Pro avrà model number 22081212UG e che dovrebbe avere il supporto per il dual SIM.

Inoltre, lo smartphone sarà compatibile con il Wi-Fi Dual-Band, il Bluetooth, il 4G LTE e la connettività 5G sia nelle bande NSA che nelle bande SA. In aggiunta, come tutti gli smartphone Android in circolazione, Xiaomi 12T supporterà anche la connettività NFC. Infine, il listing della FCC rivela che il device sarà lanciato in tra varianti, ossia quella da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria e quelle da 8 GB di RAM e 256 GB o 128 GB di storage.

Il listing della NBTC, riportato dal leaker Mukul Sharma, si riferisce invece a Xiaomi 12T, con model number 22071212AG. Il fatto che i due smartphone siano stati certificati in contemporanea in due parti diverse del mondo sembra suggerire che Xiaomi 12T e 12T Pro riceveranno un lancio globale in contemporanea, probabilmente all'inizio di ottobre.

Al momento, sappiamo che Xiaomi 12T dovrebbe avere un chipset Dimensity 8100-Ultra e 8 GB di RAM, insieme a uno storage da 128 o da 256 GB. Lo smartphone dovrebbe poi avere un sistema triple-lens con fotocamera principale da 108 MP e la ricarica rapida fino a 67 W.

Xiaomi 12T Pro, invece, dovrebbe essere dotato di una fotocamera da 200 MP, di un chipset Snapdragon 8+ Gen1 e di una batteria da 5.000 mAh con fast charging fino a 120 W. Lo schermo del device dovrebbe essere un pannello QLED da 6,67" con risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel e refresh rate da 144 Hz. Secondo alcuni leaker, comunque, Xiaomi 12T e 12T Pro saranno dei semplici rebrand dei Redmi K50 Ultra usciti a luglio in Cina.