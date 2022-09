Xiaomi 12T e 12T Pro: uscita globale la prossima settimana, la scheda tecnica è online

Xiaomi 12T è già stato messo in vendita in alcuni Paesi del mondo, nonostante non sia ancora stato ufficialmente annunciato dalla stessa Xiaomi. Oggi, però, un nuovo leak spiega che Xiaomi 12T sarà lanciato molto presto e ci fornisce una serie di interessanti indiscrezioni sul device.

Il noto tipster Abhishek Yadav ha infatti rivelato su Twitter che Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno la prossima settimana in tutto il mondo, insieme al Redmi Pad e alle Redmi Buds 4 Pro. Non solo: pare che Xiaomi annuncerà tutti e quattro i device con un evento dedicato nel giro dei prossimi giorni, mentre Yadav ha anche fornito una scheda tecnica parziale dei quattro dispositivi.

Secondo gli ultimi report, Xiaomi 12T avrà un SoC MediaTek Dimensity 8100, uno schermo OLED da 6,67" con refresh rate fisso a 120 Hz e supporto per l'HDR10+ e una fotocamera principale da 108 MP, accompagnata dai classici obiettivi secondari, ovvero un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Lo smartphone sarà disponibile nelle varianti da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage e da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Infine, il dispositivo sarà lanciato nei colori Clear Blue, Cosmic Black e Lunar Silver.

Per quanto riguarda l'altro device della lineup 12T, invece, Xiaomi 12T Pro avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1 e vanterà uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel, insieme ad un refresh rate fisso a 120 Hz. La fotocamera del device sarà composta da un ultra-grandangolo da 8 MP, da una lente macro da 12 MP e da un obiettivo Samsung da 200 MP, probabilmente il Samsung ISOCELL HP1. Il device sarà venduto nelle due versioni da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e 12 GB di RAM e 256 GB di storage, negli stessi colori della versione "vanilla".

Il Redmi Pad sarà invece un tablet di fascia media prodotto da Redmi, con una fotocamera da 8 MP senza flash, un chipset MediaTek MT8781, una batteria da 7.800 mAh con ricarica rapida a 22,5 W e, infine, uno schermo 2K da 11". Per concludere, le nuove Redmi Buds Pro saranno la versione internazionale dell'analogo dispositivo uscito in Cina a maggio, con driver da 10 mm e ANC fino a 35 dB.