Xiaomi 12T sta arrivando: fissato evento di presentazione per 4 ottobre 2022

A qualche giorno dalla pubblicazione dei nuovi render di Xiaomi 12T e 12T Pro, finalmente abbiamo maggiori indicazioni relativamente alla possibile data di lancio dell’intera serie 12T: Xiaomi ha fissato un evento al 4 ottobre 2022 che indica proprio al debutto dei nuovi smartphone top di gamma.

Il poster teaser relativo all’evento del prossimo mese, ormai vicinissimo, è stato pubblicato in queste ore dal tipster Abhishek Yadav e lo trovate in calce alla notizia: da esso si evince che il colosso cinese dovrebbe lanciare Xiaomi 12T e 12T Pro a livello internazionale a breve, presentandoli alle 14:00 ore italiane. Il momento del dunque, peraltro, dovrebbe arrivare anche per il tablet Redmi Pad trapelato nel design qualche giorno fa, assieme a nuovi auricolari TWS della gamma Redmi.

Il focus, a giudicare dal teaser, riguarderà soprattutto il comparto fotocamera: lo slogan “Make moments mega” indica difatti al rumoreggiato sensore da 200 megapixel Samsung ISOCELL HP1 in dotazione, già approdato su Moto X30 Pro e Motorola Edge 30 Ultra. Tra le altre specifiche tecniche trapelate si parla di un display piatto AMOLED da 6,67 pollici, processori Snapdragon 8+ Gen 1 e MediaTek Dimensity 8100 Ultra rispettivamente per 12T Pro e 12T, e batteria da 5.000 mAh. Come da prassi, però, consigliamo di prendere con le pinze tutti questi dati.

Restando dal marchio cinese, ecco le ultime novità smart Xiaomi per cani e gatti.