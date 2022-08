Xiaomi 12T avrà una fotocamera da urlo: in arrivo con lente Samsung da 200 MP

Xiaomi 12T potrebbe arrivare in Europa molto prima del previsto, stando alle ultime indiscrezioni sul device. Nel giro di un paio di settimane, infatti, abbiamo scoperto sia la scheda tecnica che il prezzo di Xiaomi 12T e della sua variante Pro, mentre oggi arriva un'interessante indiscrezione relativa alla sua fotocamera.

Il sito web Phonandroid, infatti, ha pubblicato un'immagine di Xiaomi 12T Pro che sembra rivelare la presenza di una fotocamera da 200 MP sotto la scocca del device. Nello specifico, nell'angolo in basso a destra dell'alloggiamento della fotocamera (molto simile a quello del resto della serie 12 di Xiaomi), troviamo la scritta "200 MP", che sembra fugare ogni dubbio circa la risoluzione dell'obiettivo principale dello smartphone.

Altra conferma del miglioramento della risoluzione è la dimensione del sensore di Xiaomi 12T Pro, che, pur mantenendo lo stesso design di quello di Xiaomi 12 Pro (da 50 MP), sembra avere delle dimensioni nettamente maggiori rispetto a quest'ultimo. Non troviamo invece il branding di Leica, che potrebbe significare che la collaborazione tra Xiaomi e Leica sulle fotocamere degli smartphone non riguardi la linea T del produttore pechinese.

Secondo il portale GizmoChina, comunque, il sensore potrebbe essere un Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP, la prima lente per smartphone con risoluzione da 200 MP, che dovrebbe in effetti andare in commercio nei prossimi mesi: l'obiettivo dovrebbe avere una dimensione di 1/1,22", mentre la dimensione dei suoi pixel dovrebbe essere pari a 0,64 µm. Grazie alla tecnologia di Pixel Binning, la lente potrà scattare anche fotografie a 50 MP e a 12,5 MP, utili soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sensore principale dovrebbe comunque essere accompagnato da un ultra-grandangolo da 8 MP e da una lente macro da 2 MP. Stando ai leak delle scorse settimane, lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, 12 GB di RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W.