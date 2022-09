Xiaomi 12T, ormai manca pochissimo: in alcuni Paesi è già in vendita

Il lancio globale di Xiaomi 12T e 12T Pro è previsto nel mese di settembre, ma la compagnia non si è ancora sbottonata sui suoi due nuovi smartphone. Nonostante la segretezza di Xiaomi, però, pare che alcune unità di Xiaomi 12T siano già state messe in vendita in alcuni Paesi del mondo.

In particolare, sembra che alcuni utenti peruviani siano riusciti a mettere le mani su uno Xiaomi 12T, pubblicandone online anche alcune fotografie, che trovate in calce a questa notizia. Come potete vedere dalle immagini, lo Xiaomi 12T non è altro che un rebranding del Redmi K50 Ultra, lanciato a luglio in Cina.

In termini di specifiche, lo Xiaomi 12T avrà model number 22071212AG e dovrebbe montare un SoC MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Sotto la scocca, poi, troviamo 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage UFS 3.1. Inoltre, la batteria del dispositivo sarà da 5.000 mAh e supporterà il fast charging a 120 W: il caricatore, inoltre, sarà incluso nella confezione.

Lo schermo dello smartphone sarà un pannello OLED da 6,67" con risoluzione 1,5K, ovvero da 2.712 x 1.220 pixel. Lato fotocamera, inoltre, Xiaomi 12T sarà dotato di una selfie-camera ancora sconosciuta, di una lente principale da 200 MP, probabilmente un Samsung ISOCELL HP1, nonché di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una lente macro da 2 MP. Con ogni probabilità, si tratterà delle stesse lenti già presenti sul Redmi K50 Ultra.

Secondo gli utenti peruviani, lo smartphone costa poco più di 600 Dollari al cambio attuale nel modello da 256 GB di storage e da 8 GB di RAM. Non è invece stato messo in vendita Xiaomi 12T Pro, che potrebbe arrivare sul mercato solo tra qualche giorno.