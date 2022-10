Xiaomi 12T, ormai ci siamo: online scheda tecnica, prezzo e immagini prima del lancio

La presentazione ufficiale di Xiaomi 12T e 12T Pro è già fissata per il 4 ottobre, tra un paio di giorni. Con l'avvicinarsi del lancio dei due smartphone, arrivano ormai sempre più leak e rumor su Xiaomi 12T e 12T Pro: negli scorsi giorni, in particolare, diversi insider hanno chiarito prezzo, specifiche e modelli dei due smartphone.

Stando ad alcuni render leakati, che potete trovare in calce a questa notizia, Xiaomi 12T e 12T Pro saranno uguali a Xiaomi 12S e 12S Pro, anche se solo in termini di design. Vi ricordiamo infatti che Xiaomi 12S e 12S Pro sono stati lanciati in Cina, insieme a Xiaomi 12S Ultra, lo scorso luglio, ma non è previsto un loro debutto sul mercato internazionale. Sembra dunque che Xiaomi abbia ripreso lo chassis dei due device e l'abbia riadattato per la sua serie T.

Le somiglianze con Xiaomi 12S e 12S Pro, comunque, si fermano al lato estetico. In termini tecnici, infatti, Xiaomi 12T sarà un rebrand del Redmi K50 Ultra, lanciato in Cina nel mese di agosto. Ciò significa che Xiaomi 12T avrà un chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra, mentre Xiaomi 12T Pro avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1. In termini di RAM, il modello "base" sarà lanciato con memoria da 8 GB, mentre il Pro avrà la doppia variante 8/12 GB. Per quanto riguarda lo storage, invece, entrambi i device saranno disponibili nei tagli da 128 e 256 GB di memoria UFS 3.1.

Il display di Xiaomi 12T sarà un pannello OLED da 6,67" con refresh rate fisso a 120 Hz, mentre Xiaomi 12T Pro avrà un pannello AMOLED da 6,7", anch'esso con refresh rate fisso a 120 Hz. Lato batteria, entrambi i device avranno una cella da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 120 W. Sia Xiaomi 12T che Xiaomi 12T Pro, poi, saranno lanciati con MIUI 13, basata su Android 12.

Concludendo con la fotocamera, il punto forte di Xiaomi 12T Pro sarà la lente da 200 MP, che dovrebbe essere un sensore da 1/1.22" con OIS e che dovrebbe affiancarsi ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad una lente macro da 2 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 20 MP. Xiaomi 12T avrà una lente principale da 108 MP, mentre le specifiche delle altre fotocamere saranno le stesse del "fratello maggiore".

Infine, Xiaomi 12T costerà 580 Euro in Europa per la variante 8/128 GB, mentre il prezzo salirà a 630 Euro per il modello 8/256 GB. Xiaomi 12T Pro, invece, avrà un costo pari a 770 Euro per il modello 8/256 GB e di 800 Euro circa per la variante 12/256 GB.