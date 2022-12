Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Limited Edition: al via i preordini in Italia

In seguito all'annuncio della Daniel Arsham Limited Edition di Xiaomi 12T Pro, torniamo a fare riferimento all'edizione limitata dello smartphone per via dell'inizio della fase di preordine in Italia.

A tal proposito, come potete vedere sul portale ufficiale di Xiaomi, il prezzo è fissato a 899 euro e fino alle ore 23:59 dell'11 dicembre 2022 sarà possibile effettuare il preorder versando un acconto di 50 euro. Dopodiché, dalle ore 00:00 del 12 dicembre 2022 alle ore 23:59 del 13 dicembre 2022 si potrà versare il saldo di 849 euro. Per l'occasione, tra l'altro, è stata avviata un'iniziativa, che riportiamo di seguito.

Comunicato stampa: Milano, 6 dicembre 2022 - Grazie alla collaborazione con l'artista contemporaneo Daniel Arsham, Xiaomi ha creato uno smartphone visionario che unisce il mondo della scultura con quello della tecnologia. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition è un prodotto iconico che coniuga passato, presente e futuro in un design contemporaneo.

Nato dall'estetica "Future Archeological" di Daniel Arsham, per la prima volta l'artista sperimenta su uno smartphone la creazione delle texture delle sue proposte scultoree di obsolescenza ed erosioni naturali.

Il prodotto è acquistabile su mi.com e su highsnobiety.com in 2000 pezzi al prezzo di 899,00 euro e sarà disponibile dalle ore 10.00 del 16 dicembre anche presso il pop-up store Xiaomi x Daniel Arsham di Berlino.

Inoltre da oggi Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition arriva nel centro di Milano, presso Casa Xiaomi CASA LAGO Edition, lo spazio di design che promuove la sinergia e il dialogo tra design, tecnologia e innovazione.

"Attraverso questa prestigiosa collaborazione, lo smartphone vive e si posiziona oltre lo scenario quotidiano, oltre lo scopo più funzionale per cui è nato, per abbracciare una visione più nobile e elevata della tecnologia, al servizio dell'arte e del design" - commenta Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. "Nello spazio di Casa Xiaomi CASA LAGO Edition, da mesi celebriamo l'incontro tra la cultura e l'innovazione digitale, mostrando come questi due ambiti apparentemente diversi possono in realtà lavorare sinergicamente per migliorare la vita delle persone".

Per il mese di dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, gli utenti potranno fissare un appuntamento con i digital consultant Xiaomi per visitare lo spazio sia di persona che in videoconferenza per conoscere così l'iconico modello in edizione limitata e tantissimi altri prodotti dell'ecosistema Smart Life Xiaomi.

Per usufruire del servizio è possibile visitare il sito ufficiale di Casa Xiaomi e prenotare un appuntamento nell'apposita sezione.