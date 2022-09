Xiaomi 12T Pro, prima immagine online: confermata la fotocamera da 200 MP

Xiaomi 12T e 12T Pro sono in arrivo nei mercati internazionali nel giro di qualche settimana, ormai è praticamente certo. Insieme a tutti i leak tecnici sui due device comparsi negli ultimi giorni, oggi trapela sul web la prima immagine promozionale di Xiaomi 12T Pro, che mostra lo smartphone in tutta la sua bellezza.

L'immagine, che trovate in calce, è stata pubblicata dal leaker Abhishek Yadav su Twitter e mostra Xiaomi 12T Pro insieme a Redmi Pad, quest'ultimo in uscita presumibilmente solamente in Cina. Dall'immagine possiamo dare un'occhiata al design del pannello posteriore di Xiaomi 12T Pro, che sembra essere molto simile a quello di Xiaomi 12 e 12 Pro.

Inoltre, la fotografia conferma che Xiaomi 12T Pro avrà una fotocamera da 200 MP, che sarà molto probabilmente un obiettivo Samsung ISOCELL HP1: la conferma arriva dalla scritta "200 MP" presente nell'angolo in basso a destra dell'alloggiamento della fotocamera posteriore del device. Quest'ultima, inoltre, è composta da un sistema triple-lens che, oltre alla già citata lente da 200 MP, dovrebbe avere un ultra-grandangolo da 8 MP e un teleobiettivo da 2 MP.

Sul lato destro del device, infine, possiamo scorgere i classici pulsanti di gestione del volume e il pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone. Stando agli ultimi leak sulla scheda tecnica di Xiaomi 12T e 12T Pro, comunque, i due smartphone saranno dei rebrand del Redmi K50 Ultra, lanciato solo in Cina nel mese di luglio. Dunque, Xiaomi 12T Pro dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,67" con risoluzione 1,5K e refresh rate da 120 Hz.

Sotto alla scocca del device, invece, troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, insieme a 12 GB di RAM LPDDR5 ed a 256 GB di storage UFS 3.1. La batteria dello smartphone sarà pari a 5.000 mAh, mentre pare che Xiaomi 12T avrà anche la ricarica rapida a 120 W. Infine, il device sarà lanciato con Android 12 e la Custom ROM MIUI 13.