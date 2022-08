Xiaomi 12T Pro senza segreti: trapela su Google Play la scheda tecnica completa

Mentre la release globale di Xiaomi 12T e 12T Pro viene confermata da diverse fonti, il modello di fascia alta della serie 12T sembra aver oggi fatto capolino su Google Play Console. Il listing, inoltre, conferma molte delle specifiche tecniche di Xiaomi 12T Pro rumoreggiate negli scorsi giorni.

Potete dare un'occhiata ad uno screenshot dello smartphone sul database di Google Play Console in calce a questa notizia: a realizzare l'immagine sono stati i colleghi di GizmoChina, che riportano anche che Xiaomi 12T Pro sarà un rebrand del Redmi K50 Ultra, rilasciato a settembre in Cina, come confermato dallo schermo da 1.220 x 2.712 pixel con densità di 480 ppi.

Il listing, inoltre, conferma che Xiaomi 12T Pro avrà un chip Snapdragon 8+ Gen1, che nel database figura come una CPU octa-Core con frequenze tra 2,0 GHz e 3,2 GHz. Inoltre, la GPU del telefono sarà una Qualcomm Adreno 730. Sotto la scocca, poi, troveremo una RAM da 12 GB e il sistema operativo Android 12.

In termini di schermo, sappiamo che il device avrà un display AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120 Hz, risoluzione 1,5K e supporto per Dolby Vision, insieme ad uno scanner per impronte digitali integrato sotto allo schermo. La selfie-camera, infine, dovrebbe avere un design punch-hole e una risoluzione da 20 MP.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovremmo trovarci di fronte ad un sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP, che dovrebbe costituire il maggiore miglioramento rispetto al Redmi K50 Ultra, il quale invece montava un obiettivo da 108 MP. Accanto alla camera principale troviamo poi un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Infine, la batteria del device sarà da 5.000 mAh e supporterà la ricarica rapida a 120 W.