Xiaomi 12T spunta sul web: trapela la scheda tecnica, potrebbe arrivare in Europa

Pare che nuove aggiunte siano in arrivo per la Serie 12 di Xiaomi: dopo il lancio di Xiaomi 12, 12X e 12 Pro a dicembre 2021 e quello dei tre Xiaomi 12S nel mese di luglio, pare ora che nei prossimi mesi arriveranno due smartphone della linea Xiaomi 12T, il cui lancio dovrebbe essere previsto sia in Asia che in Europa.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali sull'esistenza o sull'uscita dei due smartphone della linea 12T, che dovrebbero essere Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, ma l'affidabile leaker Mukul Sharma ha spiegato su Twitter che i due smartphone starebbero attraversando dei "test interni in diverse regioni dell'Asia e dell'Europa".

Come sempre, vi invitiamo a prendere l'indiscrezione con le dovute cautele ma, se ciò fosse confermato, gli Xiaomi 12T potrebbero arrivare in Europa, a differenza degli Xiaomi 12S, che invece sono delle esclusive del mercato cinese. Ciò renderebbe poi Xiaomi 12T e 12T Pro rispettivamente il quinto e il sesto smartphone della linea 12 del produttore di Pechino ad arrivare in Europa, dopo Xiaomi 12, 12X, 12 Pro e il recente Xiaomi 12 Lite, giunto nel Vecchio Mondo lo scorso luglio.

Inoltre, Sharma ha anche spiegato che possiamo "aspettarci il lancio di Xiaomi 12T e 12T Pro nei prossimi due mesi". In effetti, un'uscita dei due device entro fine settembre pare decisamente probabile, soprattutto considerato che Xiaomi 13 potrebbe essere annunciato già a novembre, insieme allo Snapdragon 8 Gen2, e non a dicembre (come invece da tradizione per Xiaomi).

Intanto, un report di XiaoMIUI pubblicato nelle scorse ore ha spiegato che Xiaomi 12T avrà il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra, che non è ancora stato annunciato ufficialmente dal chipmaker cinese ma che dovrebbe essere realizzato con un nodo a 5 nm. Inoltre, il device dovrebbe avere 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di Storage interno UFS 3.1.

Per quanto riguarda le altre specifiche del device, possiamo aspettarci uno schermo OLED con risoluzione di 2.712 x 1.220 p. e un setup triple-camera con un obiettivo Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP, un grandangolo Samsung S5K4H7 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfie-camera, invece, sarà un obiettivo Sony IMX596 da 20 MP.