Xiaomi 12X appare sul sito global di Xiaomi: lancio europeo imminente?

A pochi giorni dall'apparizione online di un benchmark della versione global di Xiaomi 12, pare che qualcosa si stia muovendo per il lancio in tutto il mondo dei nuovi smartphone flagship di Xiaomi. Oggi, infatti, Xiaomi 12X ha superato le analisi di conformità europee, che hanno certificato che il telefono può essere venduto nell'UE.

Xiaomi 12X è stato lanciato in Cina insieme a Xiaomi 12 e 12 Pro, e rappresenta una versione a prezzo ridotto di Xiaomi 12, perfetta per chi desidera uno smartphone di qualità ma non vuole spendere troppo. Molti sono stati i dubbi circa il lancio globale di Xiaomi 12X, poiché alcuni esperti temevano che Xiaomi avrebbe portato solo gli smartphone più costosi in occidente.

A quanto pare, invece, il telefono ha ottenuto la European Compliance Certification, di cui potete vedere una copia in calce a questa news (purtroppo in bassa risoluzione): ciò significa che il telefono può essere venduto senza problemi anche sul mercato europeo. La notizia non conferma solo che Xiaomi 12X uscirà anche in Europa, ma anche che i tempi d'attesa per vederlo nei negozi dovrebbero essere relativamente ridotti.

Poco dopo aver ottenuto la certificazione, lo smartphone è anche comparso sul sito web di Xiaomi Global: si tratta del primo smartphone della serie Xiaomi 12 ad apparire sul portale, il che significa che Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro potrebbero non farsi attendere ancora per molto.

In un report dello scorso mese, inoltre, il portale GizChina spiegava quali saranno le specifiche della versione global di Xiaomi 12X partendo da alcuni leak sulla release indiana del dispositivo: a quanto pare, lo smartphone sarà infatti venduto in due configurazioni diverse, entrambe con 8 GB di RAM ma con la possibilità di scegliere lo storage da 256 GB o da 512 GB.

Accanto a queste caratteristiche, la versione europea del telefono avrà una batteria da 4.500 mAh con fast charging a 67W e verrà venduta con un alimentatore adatto a questo tipo di ricarica incluso nella confezione. Inoltre, la certificazione conferma che Xiaomi 12X avrà MIUI 13 preinstallata fin dal lancio.

Passando alle caratteristiche tecniche del device, condivise anche con la versione cinese, vi ricordiamo che Xiaomi 12X avrà uno schermo AMOLED da 6.28" con risoluzione FHD+ da 2.400 x 1.080 pixel e refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca, invece, non troveremo uno Snapdragon 8 Gen 1, presente invece su Xiaomi 12 e 12 Pro, ma un SoC Snapdragon 870. La fotocamera del device, infine, sarà composta da un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 13 MP, un obiettivo macro da 5 MP e una selfie-camera da 32 MP.