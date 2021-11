Xiaomi 12X è lo smartphone flagship 'low-cost' da tenere sott'occhio: trapelano specifiche

Xiaomi starebbe puntando forte su Xiaomi 12, la prossima gamma di smartphone ammiraglia attesa già per il prossimo mese. Dopo le ultime indiscrezioni sulla fotocamera Leica per Xiaomi 12 Ultra, i tipster del settore parlano delle possibili specifiche tecniche di Xiaomi 12X, altro modello della medesima serie.

A discuterne con il pubblico su Twitter è stato l’informatore e traduttore non ufficiale polacco di MIUI Kacper Skrzypek, il quale ha postato sul detto social qualche informazione preliminare su Xiaomi 12X. Stando alle informazioni da lui raccolte grazie alle certificazioni IMEI, tale dispositivo mobile ha il nome in codice “Psyche”, il numero di modello 2112123AG e non sarebbe destinato ad approdare sul mercato indiano. In altre parole, potrebbe benissimo trattarsi di uno smartphone in arrivo in Europa.

Le specifiche tecniche da lui diffuse vedono Xiaomi 12X come una variante “mini” del modello base, dotata di un display compatto AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con refresh rate di 120Hz e supporto a HDR10. L’aggettivo “compatto” è relativo semplicemente al portfolio di smartphone del brand cinese: la dimensione, del resto, non sarebbe tra le più piccole sul mercato e diminuirla sotto i 5,8 pollici non si rivelerebbe una scelta saggia – basta vedere l’interruzione anticipata della produzione di iPhone 12 mini, data dalle sue scarse vendite.

Sotto la scocca, invece, si dovrebbe collocare il chipset Qualcomm Snapdragon 870, contribuendo alla diminuzione del prezzo di Xiaomi 12X. Infine, Kacper Skrzypek nomina anche una fotocamera principale da 50 megapixel. Invitiamo comunque a valutare tutti questi rumor con cautela, proprio in quanto semplici informazioni preliminari.

Nel frattempo Xiaomi avvia il suo Black Friday 2021, con regali esclusivi in caso di acquisti specifici.