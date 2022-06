Xiaomi 12X e TV Hisense da 32 pollici in offerta su Amazon oggi 6 Giugno 2022

Mentre continua il Sottoprezzo di Unieuro, Amazon in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti sui prodotti tech: tra i protagonisti troviamo uno smartphone a marchio Xiaomi ed un TV Hisense da 32 pollici, su cui si possono risparmiare ottime somme di denaro rispetto ai prezzi di listino. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del 6 Giugno 2022

Xiaomi 12X - Smartphone 8+256GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere: 560,82 Euro (699,90 Euro)

Hisense 32AE5500F Smart TV LED HD 32", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10: 159 Euro (169 Euro)

Per quanto riguarda lo Xiaomi 12X, non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili targate Amazon, mentre è garantito il pagamento in una sola soluzione.

Discorso diverso per il TV Hisense: in questo caso nella scheda prodotto viene mostrato come prezzo 169 Euro, ma spuntando la casella dedicata è possibile godere di uno sconto aggiuntivo di 10 Euro che fa calare il prezzo a 159 Euro. Disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per giovedì 9 Giugno 2022 se si effettua l'ordine entro 13 ore e 52 minuti.