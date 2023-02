Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite disponibili in Italia: protagoniste le fotocamere Leica

Il Mobile World Congress non è ancora iniziato formalmente ma arrivano già i primi grandi annunci da Barcellona. Oggi Xiaomi ha tenuto infatti un evento dedicato alla serie Xiaomi 13 top di gamma ora in arrivo anche in Europa, naturalmente potenziata da Leica e addirittura promossa da Steve McCurry.

Il fotografo di fama mondiale e ambassador Leica è infatti la personalità di spicco che promuove la linea di smartphone flagship Xiaomi 13, in particolar modo i modelli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, che mirano a offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone. Ad accompagnarli c’è anche il più economico Xiaomi 13 Lite, ma procediamo con ordine.

Entrambi gli smartphone adotteranno un form factor nuovo, caratterizzato posteriormente da un modulo fotocamera in rilievo inedito, dalla forma squadrata; anteriormente, invece, spicca lo schermo piatto nel caso del modello base e un display leggermente ricurvo ai bordi per il modello Pro. Il design minimalista che garantisce un rapporto schermo/corpo molto elevato è una certezza.

Parlando proprio del pannello, Xiaomi 13 si dota di un display OLED da 6,36" in FullHD+ dalla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz; il modello Pro, invece, si presenta con un display AMOLED E6 da 6,7" 2K con tecnologia LTPO 4.0 per passare agilmente da 1 a 120Hz. In entrambi i casi la luminosità massima arriva fino a 1.900 nit, la fotocamera anteriore si posiziona nel classico notch punch-hole, mentre il sensore di impronte digitali è sotto il display.

Il cuore pulsante dei due smartphone è un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, accompagnato lato memoria da RAM LPDDR5X da 8 o da 12 GB e da storage UFS 4.0 da 128, 256 o 512 GB. La batteria del modello base è da 4.500 mAh con ricarica cablata a 67 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W, mentre la variante Pro arriva a 120 W cablati e ha una capienza di 4.820 mAh. A potenziare e ottimizzare il processo di ricarica è il chip Surge P2 proprietario.

Il comparto fotocamera è la vera star: Xiaomi 13 ha tre sensori sul retro, con principale Sony IMX800 da 50 MP dotato di Hyper OIS, ultrawide da 12 MP e tele 3,2x con OIS da 10 MP. Xiaomi 13 Pro, invece, ha tre sensori da 50 MP con principale Sony IMX989 e teleobiettivo che funge anche da macro. Anteriormente, dunque, si trova un singolo sensore da 32 megapixel. Si fa presente poi il supporto alle riprese Dolby Vision e ai profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe.

Xiaomi 13 sarà disponibile nei colori Black, White e Flora Green, mentre Xiaomi 13 Pro arriva nelle tonalità Ceramic Black e Ceramic White. Xiaomi 13 Lite, invece, sarà acquistabile nei colori Blue, Pink e Black. Ma quali sono le sue specifiche tecniche? Sotto la scocca si trova la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, seguito da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W e da un display AMOLED da 6,55 pollici FHD+ a 120Hz. Il comparto fotocamera invece si compone di due sensori frontali rispettivamente da 32 MP e 8 MP, e da tre sensori sul retro (50 MP + 8 MP + 2 MP). Lato memoria si parla invece di 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione non espandibile.

La linea Xiaomi 13 è disponibile da oggi su Amazon, mi.com e Xiaomi Store italiani, oltre che nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. Xiaomi 13 Pro sarà disponibile nella versione 12GB+256GB a partire da 1.399,90 euro, mentre Xiaomi 13 arriverà a 1.099,90 euro per la versione 8/256 GB e a 1.199,90 euro per il modello con 12 GB di RAM. Non manca però uno sconto Early Bird da 100 o 120 euro valido fino al 12 marzo 2023. Infine, Xiaomi 13 Lite arriverà a partire da 499,90 euro.

In chiusura, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offriranno 3 aggiornamenti del sistema Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Gli utenti dei due dispositivi hanno anche diritto a 6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB, e fino a 6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all'app YouTube Music.