Xiaomi 13 e 13 Pro già in sconto su Amazon: preordine al prezzo minimo garantito!

A poche ore dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 13, il modello base ed il Pro sono già disponibili in sconto, in preorder, su Amazon. In attesa della consegna prevista per il 12 Marzo 2023 infatti è possibile bloccarli a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito le informazioni;

Xiaomi 13 : 999,90 Euro (1099,90 Euro)

: 999,90 Euro (1099,90 Euro) Xiaomi 13 Pro: 1299 Euro(1399,90 Euro)

Xiaomi 13 sfoggia uno schermo FHD AMOLED da 6,36 pollici con refresh rate di 120Hz, ed è basato sullo Snapdragon 8 Gen 2 ed una batteria da 4500 mAh. Lo Xiaomi 13 Pro invece si contraddistingue per uno schermo WQHD+ Dynamic AMOLED a 120Hz da 6,73 pollici.

A cambiare è anche la configurazione: se sul Pro ad accompagnare i 12GB di RAM ci sono 256 gigabyte di memoria interna, sul modello base troviamo 8GB di RAM.

Amazon propone anche la prenotazione al prezzo minimo garantito, secondo le condizioni previste ed indicate direttamente nella pagina dedicata. Gli stessi sconti sono disponibili anche sullo store ufficiale di Xiaomi, ma il colosso di Seattle questa volta non propone la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. La consegna è garantita al day one,ovvero il giorno in cui saranno lanciati in via ufficiale.