Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali: in arrivo con Snapdragon 8 Gen2 e fotocamera da 1'

Dopo mesi di rumor e leak su Xiaomi 13 e 13 Pro, finalmente oggi i nuovi top di gamma del colosso di Pechino sono stati ufficialmente svelati da Xiaomi al pubblico, insieme alla Custom ROM MIUI 14. Come ampiamente prevedibile, i cambiamenti rispetto a Xiaomi 12 saranno molteplici.

Partiamo dal design: sotto questo punto di vista, infatti, Xiaomi 13 adotterà un form factor del tutto nuovo, con un camera bump completamente diverso rispetto a quello del predecessore, seppur ancora una volta sviluppato in collaborazione con Leica. L'alloggiamento, in particolare, è di forma squadrata e presenta tre fotocamere diverse e un doppio flash LED. Altra novità è il design piatto del display di Xiaomi 13, che rende lo smartphone cinese molto simile ad un iPhone: Xiaomi 13 Pro, invece, manterrà uno schermo leggermente ricurvo sui bordi.

Lato schermo, Xiaomi 13 avrà uno display OLED da 6,36" in FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e con bordi da 1,61 millimetri. Xiaomi 13 Pro, invece, sarà dotato di un pannello AMOLED E6 da 6,7" con risoluzione 2K e tecnologia LTPO 4.0, che permette al refresh rate dello schermo di regolarsi autonomamente tra 1 e 120 Hz. Entrambi gli smartphone, inoltre, hanno una luminosità massima fino a 1.900 nit, presentano un lettore di impronte digitali under-display e una selfie camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale nello schermo, che viene protetto da un Gorilla Glass Victus 2 di Corning. Infine, Xiaomi 13 avrà la resistenza IP68 a polvere e acqua.

Sotto la scocca dei due smartphone troviamo ovviamente un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm e una RAM LPDDR5X da 8 o da 12 GB, a seconda della configurazione prescelta dagli utenti. La memoria dei device, invece, potrà essere da 128, 256 o 512 GB, con storage UFS 4.0. Come ampiamente previsto dai leak, Xiaomi 13 e 13 Pro avranno il chip Surge P2 per la gestione della ricarica: lo smartphone "base" possiede infatti una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica wireless inversa a 10 W; al contrario, Xiaomi 13 Pro raggiunge i 120 W nella ricarica cablata e ha una batteria più generosa, pari a 4.820 mAh.

Lato fotocamere, dobbiamo ricordare che le lenti di Xiaomi 13 Pro sono frutto della collaborazione tra Xiaomi e Leica, che riguarda sia il comparto software che quello hardware e che è stata introdotta già con Xiaomi 12S Ultra poco meno di sei mesi fa. A livello harware, Xiaomi 13 avrà un sistema triple-camera con un obiettivo principale Sony IMX800 da 50 MP e con stabilizzazione ottica Hyper OIS, un ultra-grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo 3,2x con OIS da 10 MP. Xiaomi 13 Pro, invece, sarà dotato di tre obiettivi da 50 MP ciascuno: il principale sarà lo stesso sensore Sony IMX989 da 1" di Xiaomi 12S Ultra, mentre gli altri due saranno un ultra-grandangolo e un teleobiettivo 3,2x con OIS che fungerà anche da lente macro. La selfie-camera dei due smartphone, invece, sarà da 32 MP.

Per concludere, Xiaomi 13 sarà disponibile in nove colori, ovvero Black, Gray, White, Light Green, Light Blue, Red, Yellow, Green e Blue. Xiaomi 13 Pro, invece, verrà rilasciato in Black, White, Light Green e Light Blue. I due smartphone sono disponibili da oggi in Cina a partire da 550 Dollari, mentre non ci sono ancora notizie circa una loro possibile release occidentale.