Xiaomi 13 è in anticipo? Secondo un leak uscirà prima del previsto

Mentre si avvicina il lancio di Xiaomi 12S e 12S Pro, previsto per il mese di luglio, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni relative a Xiaomi 13, che dovrebbe fare il suo debutto in Cina verso la fine del 2022. Oggi, per esempio, scopriamo che Xiaomi 13 potrebbe essere lanciato prima del previsto.

Dopo il primo rumor su Xiaomi 13, secondo il quale il device dovrebbe montare un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 e dovrebbe uscire alla fine del 2022, un secondo leak proveniente dalla Cina spiega che la release degli Xiaomi 13 sul mercato asiatico è programmata un mese prima rispetto a quanto avvenuto con gli Xiaomi 12 lo scorso anno.

Nello specifico, se Xiaomi 12, 12 Pro e 12X hanno fatto il loro debutto cinese a dicembre 2022, questa volta Xiaomi 13 potrebbe arrivare a novembre sugli scaffali dei negozi dell'estremo oriente. Anche quest'anno, poi, la serie di smartphone del produttore di Pechino dovrebbe essere composta da tre device, ovvero Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13X o Xiaomi 13 Lite.

Il leak spiega però che Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono "sicuri", nel senso che verranno certamente lanciati insieme nel mese di novembre, mentre il lancio di Xiaomi 13X o Xiaomi 13 Lite potrebbe farsi attendere leggermente più a lungo ed arrivare solo in un secondo momento.

Sempre stando allo stesso rumor, Xiaomi 13 arriverà con Android 13 integrato, risultando uno dei primi smartphone a montare una versione definitiva del sistema operativo di Google, mentre sotto la scocca del device dovremmo trovare uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, che dunque dovrebbe essere annunciato con alcune settimane di anticipo rispetto al solito dal chipmaker, abituato a presentare i suoi nuovi SoC tra fine novembre e inizio dicembre.

Infine, altri report indicano che Xiaomi 13 ha codename "Nuwa" tra gli ingegneri di Xiaomi, mentre Xiaomi 13 Pro si chiamerebbe "Fuxi". Quest'ultimo, inoltre, avrebbe model number 2210132C. Entrambi gli smartphone dovrebbero avere un display OLED con i bordi ricurvi, una selfie-camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale sullo schermo e dei bordi estremamente sottili.