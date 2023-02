Xiaomi 13 arriva al MWC: leakata la lineup europea, c'è anche Xiaomi 13 Lite

L'evento di lancio globale di Xiaomi 13 si terrà il 26 febbraio, la conferma è arrivata dal CEO stesso di Xiaomi Lei Jun. Tuttavia, un alone di mistero circonda anche la Series 13 del produttore cinese in versione global: finora, infatti, Xiaomi non ha mai spiegato quanti (e quali) smartphone della linea Xiaomi 13 arriveranno in Europa.

Un leak, fortunatamente, fa ora luce sulla questione. L'insider SnoopyTech, generalmente considerato piuttosto affidabile, ha infatti condiviso su Twitter un lungo elenco di render di Xiaomi 13 in variante global, che trovate in calce a questa notizia. Secondo SnoopyTech, i render provengono da una press release di Xiaomi destinata alla stampa.

Il leak conferma dunque due cose: la prima è che gli Xiaomi 13 verranno lanciati al MWC di Barcellona; la seconda, invece, è che la lineup Xiaomi 13 sarà composta da tre smartphone, e non due come in Cina. Accanto a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, che hanno fatto il loro debutto sul mercato cinese a fine novembre, arriverà in Europa anche Xiaomi 13 Lite, un'esclusiva assoluta.

In realtà, Xiaomi 13 Lite è un semplice rebranding di un device già uscito in Cina, ovvero il selfie-smartphone Xiaomi Civi 2, rilasciato dal colosso di Pechino lo scorso settembre sul mercato interno. Anche lo scorso anno, Xiaomi 12 Lite rappresentava una revisione internazionale del primo Xiaomi Civi, ma è stato rilasciato sui mercati globali alcuni mesi più tardi di Xiaomi 12, 12X e 12 Pro.

In ogni caso, se davvero Xiaomi 13 mutuerà la stessa RAM di Xiaomi Civi 2, lo smartphone un SoC Snadpragon 7 Gen1 di Qualcomm, 12 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di storage UFS 2.2 e uno schermo AMOLED FHD+ da 6,55" con refresh rate da 120 Hz e bordi ricurvi. Inoltre, il device avrà una fotocamera da 4.500 mAh con fast charging a 67 W, due lenti selfie da 32 MP e un sistema triple camera posteriore con obiettivi da 50 MP.