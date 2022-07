Xiaomi 13 arriva a novembre con retro in ceramica e Snapdragon 8 Gen2: il nuovo rumor

Dopo aver scoperto le prime indiscrezioni su Xiaomi 13, che potrebbe arrivare tra fine 2022 e inizio 2023 con un SoC Snapadragon 8 Gen2, arriva oggi un'altra novità sul prossimo device flagship del produttore cinese. In particolare, il rumor di oggi si concentra sul design e sui materiali di Xiaomi 13.

Stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station su Weibo, infatti, pare che Xiaomi 13 avrà un corpo in ceramica, che dovrebbe essere realizzato da BYD, un'azienda cinese specializzata nella lavorazione del materiale per il comparto elettronico e informatico. Lo stesso leaker, però, ha spiegato che per ora quello con pannello posteriore in ceramica è solo un prototipo e che, se il materiale dovesse rivelarsi troppo poco solido, potrebbe essere sostituito con materie più resistenti.

Inoltre, sempre per Digital Chat Station, anche Xiaomi 12S Ultra doveva avere un pannello in ceramica, poi sostituito all'ultimo minuto con uno più tradizionale in pelle ecologica di silicone. Vi ricordiamo comunque che gli Xiaomi 12S sono stati lanciati il 4 luglio scorso sul mercato cinese, perciò è improbabile che riceveremo notizie ufficiali su Xiaomi 13 a stretto giro.

Al momento, comunque, i pannelli in ceramica vengono utilizzati da Xiaomi solo sulla serie MIX e sulla "sotto-serie" MIX Fold di smartphone pieghevoli, che non sono mai usciti dal mercato cinese. Non è chiaro, dunque, se anche nel caso di Xiaomi 13 il pannello di ceramica sarà esclusivo delle versioni dello smartphone pensate per il mercato asiatico o se debutterà anche in occidente.

Ad ogni modo, i leaker sembrano ormai convinti che lo smartphone debutterà a novembre con il SoC dal codename SM-8550, che dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. La lineup di Xiaomi 13 dovrebbe essere composta da due modelli, ovvero la variante standard e quella "Pro", perciò dovrebbe dire addio alla versione entry level con suffisso "X".