Xiaomi 13 in arrivo a breve in tutto il mondo: la conferma nel database EEC

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi 13 uscirà nel mese di novembre, cioè almeno un paio di settimane prima del suo predecessore, lo Xiaomi 12. Tuttavia, la comparsa dello smartphone sul database della EEC sembra suggerire che in realtà Xiaomi 13 arriverà sul mercato ben prima di quanto previsto, magari già nel corso dell'autunno.

L'EEC, o Eurasian Economic Commission, ha infatti pubblicato un listing sul suo database che sembra fare riferimento a Xiaomi 13 e Redmi Note 12, entrambi in uscita nei prossimi mesi. Manca invece qualsiasi riferimento a Xiaomi 12S Ultra, che tuttavia dovrebbe anch'esso debuttare in occidente tra settembre e ottobre, almeno stando ad alcuni esperti di settore.

Ad ogni modo, i listing sono stati scoperti anzitutto da MySmartPrice, che riporta che Xiaomi 13 sarà disponibile in due varianti, con i model number 2210132G e 2210133G. Anche Redmi Note 12 sarà rilasciato in due versioni, con model number 22101316G e 22101316UG rispettivamente. Con ogni probabilità, i due numeri di modello si riferiscono a varianti dello stesso smartphone, e non a modelli diversi appartenenti alla stessa serie.

In altre parole, sembra essere confermato che Xiaomi 13 avrà due varianti (magari con storage da 256 e 512 GB, o con RAM da 8 GB o da 12 GB), mentre non ci sono notizie su Xiaomi 13X e 13 Pro, che non sono ancora comparsi in nessuno dei leak relativi a Xiaomi 13 trapelati sul web fino ad ora.

La lettera "G" alla fine dei quattro model number dovrebbe stare per "Global", il che spiega che Xiaomi 13 e Redmi Note 12 avranno una release globale e non saranno limitati alla sola Cina. Peraltro, la comparsa dei due smartphone insieme e in contemporanea sui principali database asiatici ed esteri sembra suggerire che essi riceveranno una release simultanea in tutto il mondo, e non il consueto lancio prima sul mercato cinese e poi su quello globale.