Xiaomi 13 avrà uno schermo da paura: bordi ridotti al minimo, 120 Hz e risoluzione 1,5K

Il lancio degli Xiaomi 13 è alle porte, poiché dovrebbe tenersi a metà novembre. Mentre aspettiamo l'ufficializzazione dei nuovi smartphone del produttore cinese, però, una serie di leak ha svelato scheda tecnica e design di Xiaomi 13 e 13 Pro: l'ultimo rumor, risalente alle scorse ore, parla dei bordi del display dei due device.

Secondo il noto tipster Digital Chat Station, infatti, Xiaomi 13 e 13 Pro avranno dei bordi più sottili di quelli dei predecessori, ossia Xiaomi 12 e 12 Pro. Inoltre, i due smartphone saranno dotati di un pannello OLED dai bordi curvi come proprio schermo: quest'ultimo dovrebbe essere realizzato da una compagnia di stanza in Cina, forse BOE. Ciò significa anche che Xiaomi non seguirà la stessa strada di altri produttori (Samsung in primis) e non tornerà agli schermi piatti, mantenendo invece la tradizionale curvatura dei bordi del display.

Alcuni vecchi leak hanno comunque spiegato che Xiaomi 13 avrà uno schermo da 6,26", mentre Xiaomi 13 Pro si assesterà su 6,7". I due telefoni, inoltre, dovrebbero supportare rispettivamente le risoluzioni 1,5K e Quad HD+, nonché il refresh rate a 120 Hz. Non è tuttavia chiaro se i pannelli degli Xiaomi 13 saranno LTPO, cioè dotati di refresh rate variabile.

Infine, sempre Digital Chat Station ha spiegato che gli Xiaomi 13 avranno uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come loro SoC, mentre Xiaomi 13 Pro avrà una batteria da 4.820 mAh. Purtroppo, le dimensioni della batteria di Xiaomi 13 sono ancora sconosciute, ma già sappiamo che esso supporta la ricarica rapida a 67 W. Invece, il fast charging di Xiaomi 13 Pro arriverà a 120 W. Per quanto riguarda la ricarica wireless, infine, i due smartphone dovrebbero raggiungere i 50 W.