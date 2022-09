Xiaomi 13, nuovi dettagli sullo schermo: sarà un grande passo avanti rispetto a Xiaomi 12

Dopo aver scoperto che la lineup di Xiaomi 13 comprenderà anche Xiaomi 13 Ultra, che potrebbe arrivare in Europa entro fine 2022, torniamo ad occuparci del modello "base" della prossima serie di flagship del produttore cinese. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate nuove indiscrezioni sul display di Xiaomi 13.

Stando a quanto riporta il portale GizmoChina citando il noto leaker cinese Digital Chat Station, Xiaomi 13 avrà un display OLED da 6,36", un deciso salto in avanti rispetto al pannello AMOLED da 6,28" di Xiaomi 12. Inoltre, mentre il device di attuale generazione ha risoluzione fullHD+ (1.080 x 1.400 pixel), Xiaomi 13 sarà dotato di un pannello con risoluzione 1.5K.

Non solo: secondo Digital Chat Station, lo schermo sarà "dritto", il che potrebbe significare che la curvatura laterale del display sparirà con Xiaomi 13, in favore di un ritorno alla più tradizionale forma "piatta" dello schermo. Al contrario, Xiaomi 12 aveva un pannello dai bordi leggermente incurvati verso l'esterno. Infine, pare che il device avrà anche delle "cornici ultra-sottili", anche se il leaker non ha fornito ulteriori informazioni in merito.

Per quanto riguarda la risoluzione 1.5K, poi, Digital Chat Station è sceso nello specifico ed ha spiegato che essa sarà la stessa dello schermo del Redmi K50 Ultra, rilasciato a fine luglio in Cina con un display dalla risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel. Ciò significa anche che Xiaomi 13 e Xiaomi 12T avranno la stessa risoluzione, dal momento che Xiaomi 12T sarà un rebrand di Redmi K50 Ultra.

Vi ricordiamo infine che Xiaomi 13 uscirà a novembre, quasi in parallelo alla presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, fissata per il 14 novembre, durante lo Snapdragon Summit. Lo smartphone dovrebbe avere un sistema triple-lens posteriore con due fotocamere da 50 MP (principale e ultra-grandangolo) e un teleobiettivo ancora sconosciuto, insieme ad una batteria con il supporto per la ricarica rapida a 100 W.