Xiaomi 13, lancio europeo 'a metà'? Solo il modello Pro potrebbe uscire dalla Cina

Nonostante Xiaomi 13 Ultra sia in ritardo e la sua presentazione sia slittata dal MWC all'estate del 2023, pare che i piani per la release globale di Xiaomi 13 Pro stiano procedendo esattamente come previsto dal colosso di Pechino. A confermarlo, oggi, è il passaggio dello smartphone per due importanti certificazioni internazionali.

In particolare, Xiaomi 13 Pro è passato per la BIS e la NBTC: si tratta in entrambi i casi di certificazioni asiatiche, poiché la BIS (o Bureau of Indian Standards) ha sede a Nuova Delhi e la NBTC è l'ente nazionale di certificazione della Thailandia. Tuttavia, l'approvazione ottenuta dal top di gamma di Xiaomi presso le due istituzioni sembra indicare che il debutto globale della Xiaomi 13 Series sia ormai imminente.

Ciò dipende anche dal fatto che gli smartphone comparsi sui database dei due enti di certificazione hanno rispettivamente model number 2210132G e 2211133G, dove la lettera "G" indica la variante "Global" del device. In altre parole, gli stessi modelli di Xiaomi 13 Pro dovrebbero essere quelli che arriveranno anche in Europa.

Generalmente, il passaggio per questi enti di certificazione rappresenta l'ultimo step prima del lancio ufficiale dei device sui rispettivi mercati, il che ci fa pensare che l'annuncio globale di Xiaomi 13 e 13 Pro sia ormai alle porte, e che possa trattarsi di una questione di settimane, quando non di giorni. Stranamente, però, Xiaomi 13 base non è ancora stato certificato, il che indica che la compagnia potrebbe lanciare solo Xiaomi 13 Pro fuori dalla Cina.

In ogni caso, i siti web di BIS e NBTC confermano che la variante Global di Xiaomi 13 Pro sarà identica a quella cinese dello stesso smartphone, con uno schermo OLED da 6,36" con risoluzione 1080 x 2400 e refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca del device abbiamo un SoC Snapdragon 8 Gen2 e una RAM da 8 o 12 GB, insieme ad una memoria da 128, 256 o 512 GB. Infine, Xiaomi 13 Pro avrà tre fotocamere posteriori, rispettivamente da 50 MP, 12 MP e 10 MP, e una selfie-camera da 32 MP.