Xiaomi 13, leak svela il prezzo europeo: si parte da 1.000 Euro?

Il lancio della Xiaomi 13 Series è già stato fissato per il Mobile World Congress di Barcellona, con un evento di presentazione atteso per il 26 febbraio prossimo. In attesa dell'ufficializzazione dell'arrivo dei tre (o due?) smartphone in Europa, però, oggi trapela il presunto prezzo europeo di Xiaomi 13 "base".

A riportare la notizia è il noto leaker Roland Quandt, che sul suo account Twitter ha spiegato che Xiaomi 13 5G costerà 999 Euro, nella sua versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, sul mercato tedesco. Se la notizia dovesse essere confermata, il resto della 13 Series di Xiaomi potrebbe ampiamente superare i 1.000 Euro di prezzo su tutti i mercati europei, Italia compresa.

Ciò che più colpisce è la diversità tra i prezzi europei e cinesi di Xiaomi 13: se in Europa la variante 8/256 GB dello smartphone costa quasi 1.000 Euro, in Cina il medesimo device ha un prezzo di 4.299 Yuan, ovvero circa 590 Euro, poco più della metà del presunto MSRP europeo del device. Se il prezzo leakato dovesse essere quello reale, ci troveremmo di fronte ad un aumento di circa 100 Euro rispetto al modello base di Xiaomi 12, che però aveva uno storage da soli 128 GB. A sua volta, però, anche Xiaomi 12 costava 100 Euro in più di Xiaomi 11, che veniva proposto in Italia al prezzo di partenza di 799 Euro.

Parallelamente, se consideriamo che Xiaomi 12 Pro partiva da 1.099 Euro al lancio sul mercato nostrano, è probabile che quest'anno sarà difficile trovare lo smartphone top di gamma dell'azienda, Xiaomi 13 Pro, a meno di 1.200 Euro, almeno nel periodo immediatamente post-lancio. Resta invece da capire come l'incremento di prezzo possa influire sulle vendite dei due device.

Dalla parte opposta, invece, Xiaomi 13 Lite avrà un prezzo "budget", o quantomeno in linea con i principali smartphone mediogamma sul mercato, con un costo di partenza di 549 Euro. A questo punto, però, viene da domandarsi quale sia il piano di Xiaomi per colmare la "forbice" di circa 450 Euro che separa Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite.