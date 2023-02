Xiaomi 13, leaker anticipa il refresh di metà 2023: si chiamerà Xiaomi 13T

Con il lancio globale di Xiaomi 13 alle porte, sono in molti a domandarsi quali altri prodotti abbia in serbo il colosso cinese per il futuro. Quest'anno, a quanto pare, Xiaomi potrebbe riprendere la linea "T" di smartphone mid-gen, sostituita lo scorso anno dalla serie S. Nella seconda metà del 2023, dunque, potrebbero debuttare gli Xiaomi 13T.

Un leak riportato da GizmoChina ha infatti rivelato che la lineup Xiaomi 13T debutterà verso fine 2023, tra il terzo e il quarto trimestre di quest'anno, sul mercato cinese, per fare più avanti nello stesso anno la sua apparizione sui mercati internazionali. In parallelo, verso metà 2023 Xiaomi lancerà anche Xiaomi 13 Ultra, il suo nuovo top di gamma con un particolare focus sulla fotocamera.

La prima novità è che, a differenza dello scorso anno, Xiaomi 13 Ultra non farà parte della linea T: nel 2022, Xiaomi aveva infatti lanciato Xiaomi 12S Ultra, che di fatto rappresentava il top di gamma della serie 12S, composta anche da Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro. In parallelo, la linea "S" aveva sostituito la linea "T" come serie di smartphone mid-gen del colosso di Pechino.

L'altra novità di peso è dunque che quest'anno si tornerà alla lettera T, che sostituirà nuovamente la S nel nome degli smartphone che comporranno la lineup. I motivi di questa scelta non sembrano essere troppo chiari, anche se va considerato che la revisione della linea T e il rebranding come parte della serie S era stato già una scelta "di rottura" con la tradizione di Xiaomi.

In ogni caso, se gli Xiaomi 13T mantenessero invariata la loro collocazione lato hardware nel mercato, essi dovrebbero essere dei semplici rebrand dei Redmi K60 Extreme Edition, che dovrebbero uscire nel corso dell'estate in Cina: Xiaomi 12S e 12S Pro, infatti, erano dei refresh dei due top di gamma Redmi di scorsa generazione (i Redmi K50) sotto un nome diverso. Inoltre, tutti gli smartphone della serie 13T dovrebbero avere un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen2 sotto la loro scocca.