Xiaomi 13: la lineup si espanderà con Xiaomi 13 Ultra, in arrivo anche in Europa

Xiaomi 13 arriverà in tutto il mondo, ormai è quasi certo: le conferme di tale indiscrezione sono infatti state molteplici, e tutte puntano verso un lancio globale contemporaneo a quello cinese della nuova serie di flagship del device. Oggi, però, un nuovo report spiega che Xiaomi lancerà anche Xiaomi 13 Ultra in occidente.

La notizia merita di essere approfondita in relazione a due questioni diverse: in primo luogo, NotebookCheck e GizChina hanno confermato che Xiaomi 13 Ultra esiste davvero. Si tratta di una novità non certo scontata, dal momento che finora abbiamo sentito parlare solo di Xiaomi 13 e di Xiaomi 13 Pro, mentre i rumor relativi ad un modello "Ultra" sono stati pochissimi.

Secondo GizChina, Xiaomi 13 Ultra avrà un chip Snapdragon 8 Gen2 con una configurazione 1 + 2 + 2 + 3, dotata cioè di un Core Cortex-X3, due Core Cortex-A720, due Cortex-A710 e tre Cortex-A510. Lo smartphone dovrebbe poi essere lanciato a novembre, insieme a Xiaomi 13 e 13 Pro, prendendo il posto riservato lo scorso anno alla variante "X" dello smartphone, che dunque dovrebbe essere sostituita con un device di fascia altissima.

Se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un profondo cambiamento per le strategie commerciali di Xiaomi, che solitamente rilascia i suoi smartphone "Ultra" circa sei mesi dopo il resto della propria lineup. Per esempio, Xiaomi 12S Ultra è stato lanciato a luglio, mentre Xiaomi 12 e 12 Pro sono usciti nel mese di dicembre 2021 in Cina e poi a febbraio sul mercato globale.

La seconda questione per cui la notizia è rilevante è che, secondo le stesse fonti il CEO di Xiaomi Lei Jun avrebbe confermato che Xiaomi 13 Ultra uscirà in occidente, a differenza del predecessore: infatti, Xiaomi 12S Ultra ha ricevuto un lancio solo in Cina e non dovrebbe arrivare anche in Europa. Probabilmente, la mossa del colosso di Pechino dipende dall'ottima accoglienza riservata dalla critica internazionale a Xiaomi 12S Ultra nelle scorse settimane.