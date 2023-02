Xiaomi 13 Lite, c'è la conferma: sarà un rebranding di Xiaomi Civi 2, in arrivo al MWC

Dopo aver visto la scheda tecnica completa di Xiaomi 13 Lite, trapelata online a poche ore dalla presentazione dello smartphone, arriva oggi un'ulteriore conferma dell'imminente uscita di Xiaomi 13 Lite sui mercati globali: lo smartphone, infatti, è stato registrato presso un'importante certificazione internazionale.

Il device ha passato i controlli della NBTC, la certificazione necessaria per la vendita dei prodotti hi-tech in Thailandia. Il passaggio per un ente certificatore sancisce che lo smartphone è pronto per essere messo in vendita nel mercato nazionale di riferimento, indicandoci dunque che i lavori su Xiaomi 13 Lite sono di fatto completati e che, molto probabilmente, il dispositivo è già stato inviato ai rivenditori internazionali per essere messo sui loro scaffali.

Pare dunque fuor di dubbio che Xiaomi 13 Lite arriverà al MWC 2023 e che esso verrà lanciato insieme a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: l'evento di presentazione dei tre device è già stato fissato da Xiaomi per il 26 febbraio, appena prima dell'apertura delle porte della kermesse di Barcellona, dove probabilmente i tre device potranno essere provati con mano.

Ulteriore conferma in arrivo dalla NBTC è che Xiaomi 13 Lite sarà un semplice rebranding di Xiaomi Civi 2, lanciato in Cina lo scorso settembre. La scheda tecnica di Xiaomi Civi 2, infatti, ci svela che lo smartphone aveva model number 2210129SC, mentre lo Xiaomi 13 Lite registrato presso la certificazione thailandese ha model number 2210129SG: si tratta dunque dello stesso smartphone, con l'unica differenza che riguarda le lettere C e G, che indicano rispettivamente la variante "China" e la variante "Global" del device.

In termini tecnici, pare Xiaomi 13 Lite avrà un SoC Snapdragon 7 Gen1 di Qualcomm e uno schermo AMOLED con risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz. Il device avrà una RAM da 8 GB, uno storage fino a 256 GB e monterà MIUI 13 e Android 13 out of the box, con un possibile aggiornamento a MIUI 14 (anch'essa in arrivo al MWC) nei prossimi mesi.