Xiaomi 13 Lite, lancio vicinissimo? I primi indizi sembrano inconfutabili

Xiaomi sta lavorando duramente sulla sua prossima proposta flagship per il mercato smartphone. Lo dimostrano non solo le tonnellate di rumor apparsi sul web, ma anche le incredibili foto che dimostrano la presenza di fotocamere LEICA su Xiaomi 13 Pro.

Proprio sui modelli standard, Pro e Ultra si è già detto tutto e il contrario di tutto. Quello che, invece, in questi mesi è rimasto fuori dai riflettori è il modello Xiaomi 13 Lite, paradossalmente uno dei più appetibili per via del suo rapporto qualità/prezzo.

Si sa ancora molto poco su questo dispositivo, ma la sua esistenza parrebbe finalmente confermata grazie alla sua apparizione nel database IMEI, collegato al numero identificativo 2210129SG.

Curiosamente, proprio questo ID sarebbe al centro del dibattito per via della sua non troppo casuale corrispondenza con quello del rumoreggiato Xiaomi 12 Lite 5G NE, che in teoria dovrebbe a sua volta rispecchiare le caratteristiche del Mi Civi 2, lanciato sul mercato asiatico negli scorsi mesi.

A questo punto, è plausibile che lo Xiaomi 13 Lite rappresenti il nome definitivo della versione internazionale del Mi Civi 2, con uno schermo AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,55 pollici, doppia cam frontale da 32 MP e tripla posteriore (50MP + 20MP grandangolare + 2MP macro).

Il cuore pulsante del device è lo Snapdragon 7 Gen1, con tagli di memoria fino a 12/256GB, ricarica rapida a 67W e batteria da 4.500 mAh. Insomma, un passo in avanti rispetto a quanto proposto con l'arrivo in Italia di Xiaomi 12 Lite e il suo Snapdragon 778G.