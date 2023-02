Xiaomi 13 Lite, leakato anche il prezzo europeo: lancio al MWC 2023?

Il lancio di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro in Cina è avvenuto lo scorso dicembre, ma ancora dell'arrivo dei due smartphone in Europa non si sa quasi nulla. In compenso, però, oggi scopriamo che, insieme a Xiaomi 13 e 13 Pro, anche Xiaomi 13 Lite farà il suo debutto sui mercati internazionali nelle prossime settimane.

La notizia arriva per mezzo di un leak dell'insider Billbil-kun, che ha spiegato che Xiaomi 13 Lite sarà lanciato insieme a Xiaomi 13 e 13 Pro in Europa e che, in almeno due mercati europei principali (probabilmente Francia e Germania), lo smartphone avrà un prezzo di 549 Euro. Con tale cifra, potrete portarvi a casa l'unica variante del device in arrivo in occidente, ovvero quella con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM.

Ciò sembra "sbugiardare" un vecchio rumor, secondo il quale solo Xiaomi 13 Pro sarà lanciato in Europa: al contrario, la lineup globale di Xiaomi 13 sarà ampia e conterrà ben tre device. Paradossalmente, la stessa linea, sul mercato cinese, comprende invece solo due smartphone, ovvero Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 Lite, infatti, non esiste in Cina, dal momento che al suo posto abbiamo il selfie-phone Xiaomi CIVI 2, lanciato a settembre e pensato per un pubblico femminile e giovane.

Dunque, Xiaomi 13 Lite sarà un rebranding di Xiaomi CIVI 2, esattamente come Xiaomi 12 Lite era un rebranding del primo Xiaomi CIVI. Anche il primo leak di Xiaomi 13 Lite da parte di Google, risalente ormai a inizio gennaio, aveva svelato la scheda tecnica dello smartphone, pressoché identica a quella di Xiaomi CIVI 2.

Stando ai rumor, l'intera lineup globale di smartphone Xiaomi 13 verrà lanciata a fine febbraio, durante il Mobile World Congress di Barcellona. I preordini per i tre telefoni, invece, dovrebbero aprirsi dall'8 marzo.