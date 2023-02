Xiaomi 13 Lite, ormai ci siamo: lancio imminente, spuntano anche i benchmark

Ormai manca pochissimo all'annuncio globale della 13 Series di Xiaomi, che si terrà a partire dalle 16:00 di oggi, domenica 26 febbraio, nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona. Mentre aspettiamo l'ufficializzazione degli Xiaomi 13 anche per l'Europa, su GeekBench 5 sono comparsi i primi benchmark di Xiaomi 13 Lite.

Come vi abbiamo già spiegato, Xiaomi 13 Lite sarà un rebranding di Xiaomi Civi 2, smartphone lanciato da Xiaomi sul mercato cinese lo scorso settembre. Il benchmark trapelato su GeekBench 5 ci conferma dunque che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 7 Gen1, dotato di 8 Core di cui quattro a 1,80 GHz, tre a 2,36 GHz e uno a 2,40 GHz. Lo smartphone, inoltre, avrà 8 GB di RAM LPDDR4X.

In termini di punteggio, il device raggiunge i 793 punti in Single-Core e i 2.938 punti in Multi-Core: un risultato tutto sommato niente male, soprattutto se pensiamo che Xiaomi 13 Lite sarà un device di fascia media, sia nel prezzo che per quanto riguarda le specifiche tecniche. Secondo alcuni leak, infatti, Xiaomi 13 Lite costerà 549 Euro nel Vecchio Mondo: un prezzo ottimo, per delle performance come quelle apparse su GeekBench 5.

Potrebbe far storcere il naso a qualche fan il fatto che Xiaomi 13 Lite non avrà Android 13 o MIUI 14, ma sarà lanciato con Android 12 e MIUI 13: un aggiornamento è pressoché garantito, ma potrebbe volerci qualche settimana prima che lo smartphone lo riceva. Dalle specifiche tecniche leakate di Xiaomi 13 Lite, emerse in rete negli scorsi giorni, si evince che lo smartphone sarà lanciato con uno storage UFS 2.2 da 128 GB o da 256 GB.

Infine, il device avrà uno schermo AMOLED da 6,55" con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, mentre la sua doppia selfie-camera frontale avrà una forma "a pillola", del tutto simile a quella di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Infine, il device verrà messo in vendita con una batteria da 4.500 mAh con supporto per il fast charging cablato a 67 W.