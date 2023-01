Xiaomi 13 Lite è realtà? Arriva la conferma... da Google!

A un mese esatto dal lancio asiatico di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, arrivano interessanti novità per il resto della famiglia di smartphone Xiaomi che andrà a popolare gli scaffali nel corso del 2023.

Il tier più basso, come da tradizione, appartiene allo Xiaomi 13 Lite, del quale si sapeva ancora molto poco. Per fortuna, arrivano nuove conferme "indirette" da parte della stessa Google. Infatti, a rivelare l'esistenza di questo smartphone è stato ancora una volta il database di Google Play, con una scheda tecnica praticamente completa.

Lo smartphone, seppur visualizzato in miniatura, sembra conservare in larga parte il design del modello standard, con foro centrale per la selfie-camera e isola posteriore squadrata sul retro. Al lancio dovrebbe esserci Android 12, dettaglio che potrebbe far storcere il naso ma ricordiamo che la vera essenza dei device Xiaomi è la personalizzazione MIUI. Il taglio preso in esame, invece, è da 8 GB di RAM.

Lo Xiaomi 13 Lite nasconde sotto la scocca un processore SM7450, che dovrebbe corrispondere allo Snapdragon 7 Gen1 in virtù delle specifiche espresse, ovvero quattro core Kryo 770 a 2400 MHz e altrettanti a 1800 MHz, affiancati da una GPU Adreno 664 a 443 MHz.

Infine, il display dovrebbe avere una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel. Dal nome in codice ziyi si intuisce che dovrebbe trattarsi di un dispositivo della serie CIVI, ma anche questa non sarebbe una novità assoluta dal momento che è da tempo atteso un CIVI 2 ribrandizzato. All'inizio si pensava potesse arrivare in veste dello Xiaomi 12 Lite NE (New Edition), ma a questo punto è più probabile che a farne le veci sarà proprio il 13 Lite.