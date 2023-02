Xiaomi 13 Lite senza più segreti: ecco le specifiche tecniche complete

Dopo il primo leak della scheda tecnica di Xiaomi 13 Lite, avvenuto assieme al primo unboxing dello stesso smartphone, un rivenditore europeo ha anticipato la data di lancio e le specifiche per una seconda volta, confermando ulteriormente che Xiaomi 13 Lite avrà la Dynamic Island.

Come ripreso da Gizchina, Xiaomi 13 Lite si è fatto vedere negli scaffali digitali del rivenditore Cyberport, che poi ha prontamente rimosso il device dal suo catalogo…ma non prima che i soliti tipster del settore riuscissero a catturare qualche screenshot. Dalle immagini si evince dunque che il prezzo di partenza è di 499 Euro per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, seguita da una iterazione con 256 GB di archiviazione proposta a 549 euro. Il lancio, invece, dovrebbe avvenire il 26 febbraio in Europa, ovvero tra quattro giorni.

Sotto la scocca, Xiaomi 13 Lite avrà il chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, oltre alla batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W. Il comparto fotocamera si compone invece di una lente principale da 50 megapixel, e due secondarie da 8 MP e 2 MP; anteriormente, trova spazio una fotocamera selfie da 32 MP. Infine, lo schermo è un AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici con 402 ppi e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La novità di spicco è naturalmente la feature della Dynamic Island, introdotta con iPhone 14 Pro è ormai destinata a diventare un nuovo standard anche per diversi smartphone Android. Posteriormente si fa poi notare il modulo fotocamera con l’imponente cerchio che ospita i sensori principali.

Nel mentre, in rete si parla anche del lancio di Xiaomi 13T a metà 2023.