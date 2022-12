Xiaomi 13 e MIUI 14 hanno una nuova data di annuncio: è imminente

In seguito al rinvio della presentazione di Xiaomi 13, dovuto al decesso dell'ex Presidente cinese Jiang Zemin, ora l'azienda ha scelto la nuova data in cui mostrare al mondo le novità. Spoiler: l'evento è imminente.

Infatti, come riportato da PhoneArena e Gizchina, il tutto si terrà in Cina nella giornata dell'11 dicembre 2022, ovvero la domenica della settimana di pubblicazione della notizia che state leggendo. Ricordiamo che originariamente l'evento si sarebbe dovuto tenere nella giornata del 1 dicembre 2022, dunque alla fine il rinvio è di soli 10 giorni.

Adesso gli appassionati hanno dunque una nuova data da segnare sul calendario per quel che concerne la presentazione cinese della gamma Xiaomi 13. Ricordiamo in ogni caso che, nel frattempo, i rumor non sono di certo mancati: ad esempio, si è già fatto riferimento al fatto che il comparto fotografico di Xiaomi 13 Ultra potrebbe risultare piuttosto competitivo nel 2023.

Per il resto, insieme alla gamma Xiaomi 13 si dovrebbe vedere anche la MIUI 14, ovvero la nuova versione della personalizzazione software del brand. D'altronde, ormai circolano da tempo parecchi rumor su quest'ultima: a tal proposito, potreste voler approfondire il presunto changelog della MIUI 14. Al netto di questo, non manca molto all'11 dicembre 2022, dunque non ci resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.