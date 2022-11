Xiaomi 13 non esiste: si passa direttamente a Xiaomi 14!

Sono ormai diverse settimane che in rete compaiono sporadicamente leak su design e specifiche di Xiaomi 13 e 13 Pro. Ebbene, pare che oggi dovremo dimenticarci tutto quanto: Xiaomi stessa ha infatti spiegato che Xiaomi 13 non esiste e verrà sostituito direttamente da Xiaomi 14.

Questo ovviamente non significa che non ci saranno smartphone Xiaomi fino al 2023 inoltrato, ma semplicemente che il colosso di Pechino ha deciso di "saltare" il numero 13 e passare direttamente dalla serie 12, lanciata lo scorso dicembre, alla serie 14, in arrivo nelle prossime settimane prima in Cina e poi nel resto del mondo.

Con ogni probabilità, ciò dipende dal fatto che il numero 13 sia considerato sfortunato in diverse culture sparse per tutto il mondo. Analogamente, d'altro canto, alcuni produttori di smartphone hanno "saltato" il numero 4 per i propri smartphone, proprio perché esso è collegato alla morte nella cultura popolare cinese. A dare ulteriore conferma del "salto" della linea 13 di Xiaomi è anche l'immagine che trovate in calce, leakata su Weibo e che mostra diverse scatole di smartphone chiamati "Xiaomi 14".

Un secondo post su Weibo, questa volta proveniente dall'account ufficiale di Xiaomi, spiega che le specifiche di Xiaomi 14 "potrebbero spaventare i fan" per via della potenza dello smartphone. Solo qualche giorno fa, la stessa Xiaomi ha confermato ufficialmente che Xiaomi 14 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, appena lanciato da Qualcomm.

Stando ai più recenti leak, accanto al chipset di nuova generazione troveremo 12 GB di RAM e uno schermo da 6,26" per Xiaomi 14 e da 6,7" per Xiaomi 14 Pro, nonché uno storage con tecnologia UFS 4.0 e una sistema triple-camera realizzato in collaborazione con Leica e dotato di una lente principale Sony IMX di serie 8 o 9.

Entrambi i device dovrebbero poi montare la custom ROM MIUI 14, basata su Android 13, fin dal lancio. A proposito di lancio: alcuni rumor delle scorse ore hanno ipotizzato che Xiaomi 14 sarà lanciato il 1° dicembre, insieme a MIUI 14.