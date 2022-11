Xiaomi 13 ha una possibile data di lancio: arriverà assieme a EMUI 14

Dopo la conferma della dotazione dello Snapdragon 8 Gen2 su Xiaomi 13 Pro, arriva una indiscrezione importante in merito alla strategia di lancio della prossima gamma di smartphone ammiraglia del marchio cinese. A quanto pare, la presentazione di Xiaomi 13 è davvero vicina.

A rilanciare il rumor dell’ultimo minuto è stato il leaker Kartikey Singh, ripreso dai colleghi di Gizchina. Stando a quanto da lui scritto su Twitter, la nuova linea flagship verrà svelata il 1° dicembre 2022. Chi ha già seguito le voci di mercato al riguardo, sa che questa presunta data di uscita è data da un possibile posticipo da parte di Xiaomi; nei piani originali, sempre secondo i tipster del settore, il lancio dovrebbe avvenire questo mese.

A determinare questo ritardo sarebbe la decisione di lanciare MIUI 14 contemporaneamente a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, nuovo aggiornamento dell’interfaccia basato su Android 13 e ricco di novità importanti, tra cui la potenziale rimozione degli annunci pubblicitari dall'interfaccia utente. Queste, ribadiamo ancora una volta, restano comunque semplici indiscrezioni da prendere con le pinze, provenendo peraltro da un leaker non particolarmente noto nella community. Per quanto concerne la scheda tecnica, invece, ancora non ci sono dettagli noti oltre alla presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

Restando in casa Xiaomi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi 12T Pro.