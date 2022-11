Xiaomi 13 Pro avrà SoC Snapdragon 8 Gen2: c'è la conferma ufficiale

Ormai i nuovi smartphone Xiaomi non hanno più segreti: dopo il leak di render e scheda tecnica di Xiaomi 13 Pro della scorsa settimana, infatti, manca solo l'annuncio ufficiale dei due top di gamma dell'azienda cinese. Non a caso, oggi, Xiaomi ha rivelato un dettaglio Xiaomi 13 Pro, o almeno sul suo "prossimo smartphone flagship".

L'informazione arriva dalla fonte più affidabile possibile per la compagnia di Pechino, dal momento che è stata rivelata nientemeno che dal CEO stesso di Xiaomi, Lei Jun, che su Weibo ha scritto che "il nuovo smartphone flagship Xiaomi sarà il primo a montare la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 di nuova generazione. Questa volta, il software e l'hardware saranno strettamente coordinati per creare un capolavoro annuale di performance ed esperienza utente".

La dichiarazione di Lei Jun non coglie nessun fan di sprovvista, specie se consideriamo che i rumor sul fatto che Xiaomi 13 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 sono in circolazione ormai da mesi. Anche il tempismo non è per nulla sospetto, dal momento che solo poche ore fa Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8 Gen2 in via del tutto ufficiale. A questo, dovrebbe ormai mancare poco all'arrivo di Xiaomi 13 e 13 Pro, che potrebbero essere presentati tra fine novembre e inizio dicembre.

Xiaomi è nella lunga lista di partner di Qualcomm per l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen2, ed è solitamente una delle prime (se non la prima, come avvenuto lo scorso anno) ad utilizzare i nuovi chipset della compagnia di San Diego. Accanto a Xiaomi, comunque, tra i partner di Qualcomm troviamo ASUS, Honor, Motorola, OnePlus, OPPO, Redmagic, Sharp, Sony e Vivo, insieme a molte altre compagnie specializzate nel settore mobile.