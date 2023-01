Xiaomi 13 Pro batte iPhone 14 Pro Max su Genshin Impact: il gaming mobile ha un nuovo re

Il lancio cinese di Xiaomi 13 e 13 Pro è passato ormai da un paio di mesi, ma ancora non ci sono informazioni circa una release occidentale dei due smartphone. In compenso, però, uno YouTuber ha testato le performance di Xiaomi 13 Pro nel gaming, ottenendo dei risultati veramente stupefacenti.

Il canale YouTube di Golden Reviewer ha infatti testato Xiaomi 13 Pro con Genshin Impact, in un test "reale" del suo chipset, lo Snapdragon 8 Gen2, per verificare le sue performance. L'idea alla base dei test "reali" è quella di uscire dall'ambito dei semplici benchmark e di verificare le performance degli smartphone e delle loro componenti in applicativi vicini all'esperienza dei singoli utenti.

Ebbene, Xiaomi 13 Pro ha ottenuto un framerate medio di 59,4 FPS su Genshin Impact, con un valore di FPS per Watt pari 10,8 e una temperatura massima di 39,3°C. Un risultato incredibile, che mette il top di gamma di Xiaomi in testa a tutti gli altri smartphone di fascia alta nel comparto gaming, superando non solo le altre proposte Android, ma anche iPhone 14 Pro Max.

Il dato, che per qualcuno potrebbe essere inaspettato, non è in realtà nulla di nuovo: già lo scorso mese, infatti, lo Snapdragon 8 Gen2 aveva superato il chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro Max in diversi benchmark, confermandosi il chipset più performante del 2023 nel gaming su smartphone. Per fare un paragone, su Genshin Impact, iPhone 14 Pro Max arriva ad una media di 58,4 FPS, con un'efficienza di 11,3 FPS per Watt e una temperatura massima di 46,7°C.

Non solo: il risultato di Xiaomi 13 Pro è così impressionante da superare anche l'iPad Pro 2022 con chip M2, che arriva ad un average FPS di 59,3, sviluppando una temperatura massima di 42,6°C e con un rapporto di FPS per Watt pari a 4,3 (anche se in questo caso vanno considerate anche le dimensioni maggiori dello schermo). Infine, lo smartphone di Xiaomi ha battuto anche il Vivo X90 Pro Plus, altro smartphone con Snapdragon 8 Gen2, che raggiunge in media i 58,4 FPS con una temperatura di 39,1°C.