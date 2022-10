Xiaomi 13 Pro, abbiamo una nuova immagine: la fotocamera sarà firmata da Leica

Sono passate ormai diverse settimane dalle prime foto leakate di Xiaomi 13: durante l'ultimo periodo, il top di gamma di Xiaomi è passato pressoché inosservato ai radar di esperti e insider. Oggi, però, un portale internazionale ci mostra una nuova fotografia di Xiaomi 13 Pro, la quale ne mostra il modulo fotocamera.

A pubblicare l'immagine, che trovate riporta in calce, è stato il portale TechGoing, il quale spiega che la fotografia mostra la variante Silver di Xiaomi 13 Pro, precisando però che il design di quest'ultimo dovrebbe essere molto simile a quello di Xiaomi 13 "base", esattamente come è avvenuto per Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 "vanilla". Vi ricordiamo che, stando ai leak, i due (o più) Xiaomi 13 usciranno a novembre, a pochi giorni di distanza dalla presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, fissata per metà mese.

L'immagine diffusa da TechGoing mostra il pannello posteriore di Xiaomi 13 Pro, che dovrebbe presentare un modulo fotocamera con tre lenti e il branding Leica, continuando così la collaborazione tra Xiaomi e il produttore tedesco per le fotocamere dei nuovi smartphone cinesi. Nello slot fotocamera troviamo ovviamente tre obiettivi, di cui uno (quello in alto a sinistra) decisamente più piccolo degli altri due. Sotto al sensore di destra, invece, possiamo notare un LED, che dovrebbe essere utilizzato per il flash.

Sfortunatamente, al momento non sappiamo nulla di certo sulla fotocamera di Xiaomi 13 Pro, anche se molti leaker e insider sono convinti che lo smartphone avrà una lente da ben 200 MP di risoluzione, accanto ad una classica combinazione di ultra-grandangolo e lente macro. Per il resto, pare che Xiaomi 13 Pro sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione 2K e refresh rate fisso a 120 Hz, insieme al già citato Snapdragon 8 Gen2 e a 12 GB di RAM fisica più 3 GB di RAM virtuale.