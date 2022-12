Xiaomi 13 Pro, il lancio è imminente: arrivano le prime immagini ufficiali

Meno di 24 ore fa sono comparsi sul web i primi render ufficiali di Xiaomi 13. Ora, invece, lo stesso trattamento tocca al "fratello maggiore": Xiaomi ha infatti diffuso alcune immagini promozionali di Xiaomi 13 Pro, nella colorazione verde, insieme alle Xiaomi Buds 4 e allo Xiaomi Watch S2.

In particolare, il colosso di Pechino ha diffuso una serie di render in alta risoluzione del Wilderness Green Extreme Package di Xiaomi 13 Pro, che comprende lo smartphone nel taglio da 512 GB di memoria, lo smartwatch e le earbuds coordinate, tutti di colore verde. Potete dare un'occhiata a una delle immagini promozionali condivise da Xiaomi in calce a questa notizia.

Stando a quanto riportato da GizmoChina, lo smartphone sarà lanciato con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, anche se potrebbero essere disponibili delle versioni del device con memoria da 256 GB o da 128 GB. Oltre alla colorazione Green, comunque, il telefono sarà rilasciato anche nella tinta YuanShan Blue, almeno sul mercato cinese.

Il render diffuso da Xiaomi conferma che Xiaomi 13 Pro avrà una nano-skin appositamente sviluppata per essere resistente sia allo sporco che all'utilizzo prolungato. L'immagine, inoltre, mostra la fotocamera di Xiaomi 13 Pro, che avrà un design squadrato e sarà composta da tre obiettivi diversi, tra cui una lente principale da 1", un ultra-grandangolo da 50 MP e una lente periscopica ancora sconosciuta sviluppata da Leica.

Sotto la scocca, infine, Xiaomi 13 Pro avrà un chipset Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, insieme ad una RAM LPDDR5X e ad uno storage UFS 4.0. Lo smartphone dovrebbe anche essere dotato di una batteria da 5.000 mAh e di una resistenza IP68 a polvere e acqua.