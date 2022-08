Xiaomi 13 Pro, schermo da favola: sarà un display curvo con LTPO E6 e risoluzione 2K

Xiaomi 13 arriverà a novembre e sarà il primo smartphone al mondo dotato di un chip Snapdragon 8 Gen2, secondo diversi insider. Tuttavia, ciò non significa che Xiaomi non intenda apportare altre migliore al suo smartphone flagship: al contrario, Xiaomi 13 potrebbe avere uno schermo e un design nuovi, secondo un leaker cinese.

A riportare l'indiscrezione è Digital Chat Station, uno dei leaker più affidabili nel settore degli smartphone cinesi. Con un post su Weibo, il tipster ha spiegato che, mentre Xiaomi 13 avrà un semplice schermo con risoluzione 1080p, Xiaomi 13 Pro avrà un pannello curvo con risoluzione 2K e tecnologia LTPO Samsung E6 Material, che dovrebbe permettere un refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz e una luminosità massima di 2.000 nit.

Secondo il leaker, poi, Xiaomi starebbe utilizzando delle nuove tecnologie per il design dello chassis e del corpo dello smartphone, che così dovrebbe essere dotato di bordi laterali estremamente sottili, riducendo al minimo l'ingombro di questi ultimi. La stessa tecnologia, secondo il leaker, è stata già utilizzata per Xiaomi Civi 1S, che però non è mai uscito dai confini cinesi.

Infine, Digital Chat Station ha aggiunto che lo smartphone supporterà la ricarica wireless a 50 W e quella cablata a 120 W, mentre pare che Xiaomi integrerà sotto la scocca del device il chip proprietario Surge P1 per una migliore gestione energetica dello smartphone, che dovrebbe garantire così una maggiore efficienza della batteria.

Sotto la scocca di Xiaomi 13, infine, dovremmo trovare un SoC Snapdragon 8 Gen2, il quale dovrebbe essere annunciato durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm, sempre a novembre: accanto allo smartphone dotato di chipset Snapdragon, però, Xiaomi potrebbe anche lanciare una "Dimensity Edition" del suo flagship, adottando dunque anche un SoC di MediaTek.