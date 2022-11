Xiaomi 13 Pro si svela nei render: cosa si sa su design e scheda tecnica

A poche ore dal leak dei render di Xiaomi 13, ancora una volta OnLeaks torna alla carica mostrando al pubblico i render di Xiaomi 13 Pro. Il tanto atteso smartphone top di gamma del marchio cinese finalmente ha “un volto”, grazie alla collaborazione tra il rinomato tipster e Zoutons.

I render che trovate in copertina e in calce alla notizia confermano alcune delle caratteristiche tecniche trapelate a fine ottobre, a partire dal display da 6,65" dotato di bordi laterali curvi, ovvero “a cascata”; superiormente e inferiormente, invece, non si raggiunge la simmetria ma le dimensioni restano alquanto simili. Sul retro, invece, troviamo un comparto fotocamera aggiornato con le linee di divisione tra i sensori, ma un modulo quadrato che si sviluppa maggiormente in orizzontale anziché allungarsi sulla verticale.

A proposito delle fotocamere, il sistema triple-lens dovrebbe presentare un obiettivo Sony IMX989 da 1” con risoluzione pari a 50 MP, identica anche per ultra-grandangolo e teleobiettivo. L’ottimizzazione software, ancora una volta, viene fornita dal gigante del settore Leica.

Riprendendo infine le specifiche tecniche restanti, sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il chipset Snapdragon 8 Gen2 la cui presentazione è attesa per metà novembre, assieme a 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione. Questi dati tecnici vanno comunque presi con le pinze, trattandosi ancora di semplici rumor.

Restando in casa Xiaomi, vi rimandiamo alla nostra prova di Xiaomi 12T Pro.