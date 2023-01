Xiaomi 13 da record: è lo smartphone Android con la luminosità più elevata

In occasione dell’annuncio di Xiaomi 13 e 13 Pro, che ancora devono giungere sul mercato europeo dopo il debutto in Cina dello scorso dicembre, sono emersi dei dati molto interessanti per quanto concerne il display, in particolare la luminosità massima dichiarata di 1.900 nit. È davvero così alta? A quanto pare sì.

Il gigante cinese ha iniziato a vendere Xiaomi 13 sul mercato domestico e, a oggi, sta riscuotendo un certo successo. La disponibilità entro i confini del Dragone ha portato alcuni appassionati a condurre qualche test al fine di verificare le alte performance del dispositivo mobile, cercando di scoprire le sue potenzialità dal chip al display.

Ebbene, stando a quanto riportato su Weibo – e ripreso da MyDrivers, oltre che sottolineato da Lei Jun di Xiaomi – la detta luminosità massima di 1.900 nit è stata confermata: a garantire risultati così elevati è stato il pannello Samsung E6, un AMOLED lanciato nel 2022 dotato di LTPO 3.0, capace di raggiungere anche un refresh rate molto elevato e regolare dinamicamente la frequenza al fine di abbassare i consumi.

Il substrato luminoso in dotazione, nello specifico, riesce a raggiungere una luminosità di picco superiore di 900 nits rispetto a quella del substrato E5. Considerato che lo Xiaomi 13 ha un pannello dal rapporto schermo-corpo del 93,3%, qualcuno potrebbe temere consumi elevati quando la luminosità viene posta vicina al suo massimo; al contrario, i risultati ottenuti nei primi test confermano che l’autonomia è migliorata e, con utilizzo tipico (compresi momenti in condizioni di scarsa leggibilità all’aperto) può arrivare a 1,37 giorni con una carica.

Altri test ancora hanno poi confermato che Xiaomi 13 Pro è un portento per il gaming mobile, addirittura migliore dell’iPhone 14 Pro Max.