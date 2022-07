Xiaomi 13, la ricarica sarà rapidissima: 100 W via cavo, 50 W in wireless

Le prime indiscrezioni su Xiaomi 13 sono comparse già lo scorso maggio, ma oggi arriva un leak piuttosto interessante sul device, che ci spiega alcuni dei punti forti della sua scheda tecnica. In particolare, oggi scopriamo il chipset e la velocità di ricarica di Xiaomi 13.

Per quanto riguarda il SoC dello smartphone, i rumor delle scorse ore hanno confermato la continuazione della collaborazione tra Xiaomi e Qualcomm, che quest'anno si concretizzerà nel lancio in parallelo per Xiaomi 13 e per lo Snapdragon 8 Gen2, il chipset top di gamma dell'azienda di San Diego per gli smartphone Android. A quanto pare, infatti, Xiaomi sarà la prima ad utilizzare lo Snapdragon 8 Gen2 sui propri device.

Il popolare leaker Digital Chat Station, generalmente considerato molto affidabile per quanto riguarda il mondo degli smartphone cinesi, ha poi spiegato che Xiaomi 13 avrà una batteria a cella singola con tecnologia multi-pole, che dovrebbe essere affiancata da un chip per la gestione della ricarica prodotto internamente da Xiaomi.

Questa particolare architettura dovrebbe permettere allo smartphone di raggiungere il fast charging cablato a 100 W e quello in wireless a 50 W, ma anche di aumentare notevolmente la capienza della batteria, che a questo punto dovrebbe superare i 5.000 mAh, e ridurre al contempo la sua capienza.

Infine, sempre Digital Chat Station ha spiegato che su Xiaomi 13 continuerà anche la partnership tra Xiaomi e Leica per quanto riguarda il comparto fotografico, anche se al momento non abbiamo informazioni circa le fotocamera del device. Nonostante ciò, il tipster spiega che Xiaomi 13 garantirà una migliore esperienza di scatto e di ripresa dei video.