Xiaomi 13, ora sappiamo quando sarà disponibile: trapela la finestra di lancio

È passato meno di una settimana dal lancio degli Xiaomi 12S, ma già non si fa altro che parlare di Xiaomi 13. Addirittura, oggi scopriamo la finestra di lancio della serie 13 di Xiaomi, che potrebbe essere fissata entro la fine del 2022, almeno in Cina.

Sfortunatamente, pare che il rumor secondo cui Xiaomi 13 uscirà a novembre ed avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 e un retro in ceramica vada almeno parzialmente corretto, dal momento che il device potrebbe debuttare leggermente più tardi sul mercato cinese.

Stando a quanto riporta il leaker cinese Digital Chat Station, infatti, Xiaomi 13 verrà rilasciato solo a dicembre 2022 in Cina, esattamente come già fatto lo scorso anno per la serie Xiaomi 12. Tuttavia, nel mese di novembre dovrebbe essere già fissata la presentazione dei device che comporranno la lineup di quest'anno del produttore pechinese.

In tal senso, la novità è duplice: da una parte, infatti, la serie 13 di Xiaomi sarà composta da due soli smartphone, ovvero Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dicendo addio al modello midrange della sotto-serie X. Dall'altra parte, poi, l'anticipo della presentazione dei dispositivi a fine novembre potrebbe garantire la loro commercializzazione a inizio dicembre, e non alla fine dello stesso mese.

La finestra di lancio leggermente anticipata potrebbe anche suggerire una release internazionale per Xiaomi 13, poiché la serie potrebbe essere lanciata in Europa appena prima di Natale, nel periodo festivo, che solitamente è la "gallina dalle uova d'oro" per il mercato smartphone. In Cina, invece, l'effetto trascinante delle vendite del Natale è decisamente meno sentito rispetto a quello di altre festività asiatiche.

Al momento, comunque, non abbiamo ancora delle date precise per la presentazione di Xiaomi 13, anche se è possibile che i due telefoni della lineup 2022 di Xiaomi saranno presentati insieme allo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm durante lo Snapdragon Technology Summit del 14-17 novembre prossimi.